Geldautomat in Mettenhof gesprengt / Weniger Busse bis Mitte Dezember in Kiel

Geldautomatensprengungen häufen sich in diesem Jahr - nun hat es eine Bankfiliale in Kiel-Mettenhof getroffen. Die Polizei ermittelt und hat auch schon einen Verdacht. Klarer ist die Lage bei der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). Sie dünnt den Fahrplan aus. Weil es nicht anders geht. Diese und weitere Nachrichten finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

In der Filiale der Förde Sparkasse in Mettenhof wurden am Dienstagmorgen zwei Geldautomaten Ziel einer Sprengung. Ermittler bereiten sich auf die Spurensicherung in der Filiale vor.

ein lauter Knall weckte in der Nacht Anwohner und Anwohnerinnen rund um den Kurt-Schumacher-Platz in Kiel. Was war geschehen? Unbekannte hatten in einer Bankfiliale im Stadtteil Mettenhof Geldautomaten gesprengt. Die Scheiben sind durch die Detonation zersplittert. Die Räumlichkeiten verwüstet. All das erinnert ein wenig an die Automaten-Sprengung am Arndtplatz vor einigen Jahren ... Wer dieses Mal hinter der Sprengung stecken könnte? Die Polizei hat einen Verdacht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) hat ganz andere Probleme. Ab kommender Woche Montag muss sie auf mehreren Linien die Taktung verringern. Das geht aus einem Schreiben hervor, das uns vorliegt und von der KVG bestätigt wurde. Mit Blick auf die Mobilitätswende in Kiel ist die Reduzierung der Fahrten natürlich bitter. Denn wer die Busse regelmäßig nutzt, muss nun einmal mehr in den Fahrplan sehen, wann die nächste Abfahrt ist. Die Hintergründe für die Ausdünnung erfahren Sie hier.

Selina-Marie Heilmann (Mitte) hat gerade ihre Ausbildung im Kieler Autohaus Ernst begonnen – dem Betrieb von Thorsten Ernst (rechts). Bei der Berufsorientierung hat sie unter anderem Bianca Blume von der Arbeitsagentur unterstützt. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Den richtigen Ausbildungsplatz finden - aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das nicht so einfach ist. Umso schöner ist diese Story. Selina-Marie Heilmanns Lebenslauf ist alles andere als gradlinig. Nun aber hat sie in einem Autohaus einen Ausbildungsplatz gefunden, für den sie jeden Morgen gerne aufsteht. Lesen Sie hier die ganze Story:

