﻿Generalkonsulin ruft Kommunen in SH zu Partnerschaften in der Ukraine auf

Kiel. Perspektiven für ein „leidgeprüftes, aber unbezwingbares“ Land: Die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka hat Schleswig-Holsteins Städte und Gemeinden am Freitag aufgerufen, Partnerschaften zu ukrainischen Kommunen aufzubauen. Die Diplomatin sprach im Kieler Landtag zum Jahrestag des russischen Überfalls auf ihr Heimatland.

„Eine solche Partnerschaft gibt Hoffnung“, sagte Iryna Tybinka. In anderen Bundesländern gebe es solche Verbindungen längst. Neben humanitärer Hilfe gehe es um den Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen: „Gerade die sind für die Zivilbevölkerung in der Ukraine so wichtig. Wir müssen alle in die Zukunft blicken.“ Das Generalkonsulat in Hamburg werde beim Aufbau neuer kommunaler Partnerschaften gern helfen. „Mit großer Freude.“

Schleswig-Holstein bereitet eine solche Verbindung zu einer Oblast, also einer ukrainischen Gebietskörperschaft, derzeit vor. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) wies am Freitag auf Gespräche hin, die sie an der Seite von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit dem ukrainischen Generalkonsulat führe. „Der Gedanke ist nicht neu, ich habe darüber mit den Fraktionsvorsitzenden schon im vergangenen Jahr gesprochen, und das Kabinett hat den Wunsch noch einmal bekräftigt“, sagte Herbst.

Eine konkrete Oblast könne sie für dieses Projekt allerdings noch nicht nennen. Wie viele Partnerschaften zwischen hiesigen Städten und Gemeinden in die Ukraine schon jetzt bestehen? Die informelle Antwort des Gemeindetags fiel am Freitag ernüchternd aus: keine einzige.

Landtagspräsidentin Herbst: „Fassungslos, wenn Menschen Waffenlieferungen ablehnen“

„Wenn uns die Lehren aus unserer eigenen Vergangenheit, wenn uns die Werte, die uns seit 1945 ein Leben in Freiheit und Demokratie ermöglichen, irgendetwas bedeuten, dann darf uns das Schicksal der Ukraine nicht gleichgültig sein“, hatte Herbst am Morgen bei der Gedenkstunde im Plenarsaal gemahnt. Demokratien müssten wehrhaft sein: „Das sind wir vor allem dann, wenn wir in unseren Bündnisstrukturen der Nato und in der engen politischen Gemeinschaft mit unseren EU-Partnern einig sind und einig bleiben.“

Entscheidend sei darüber hinaus, nicht müde zu werden, diese Solidarität an jedem neuen Tag zu beweisen. Es mache sie fassungslos, dass es Menschen in Deutschland gebe, die meinten, der Krieg habe nichts mit ihnen zu tun, und die Waffenlieferungen ablehnten, so die Landtagspräsidentin.

Genau diese Tendenz könnte sich allerdings verstärken. Carlo Masala, Politikprofessor an der Bundeswehr-Uni in München und derzeit einer der führenden Militärexperten Deutschlands, blickt auf aktuelle Umfragen skeptisch. Zwar sei die Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen, bisher nicht gesunken. „Aber dieser Krieg dauert schon so lange, dass die Menschen der Idee gegenüber aufgeschlossener sind, man müsse jetzt und sofort irgendwelche Verhandlungen beginnen und würde damit Erfolg haben“, sagte Masala im Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Das aber sei pure Illusion. „Momentan gibt es keine Hoffnung auf Frieden.“

Militärexperte Carlo Masala empfiehlt nachhaltige Vereinbarungen mit der Rüstungsindustrie

Putins Rede zur Lage der Nation habe nach Ansicht von Masala sehr deutlich gemacht, dass sich die Russische Föderation sofort an den Verhandlungstisch setzen würde, wenn man akzeptierte, dass ihr am Ende als Minimum die vier annektierten ukrainischen Oblaste und die Krim zugeschlagen würden. „Das ist für die Ukraine natürlich nicht akzeptabel.“ Umso wichtiger sei es, den Menschen auch in Deutschland immer wieder nahezubringen, warum eine militärische Unterstützung der Ukraine im ureigensten Sicherheitsinteresse Deutschlands liege.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Donnerstagabend im ZDF die Sorge geäußert, dass der Krieg noch lange andauern könnte. Ob Masala diese Sorge teilt? „Das hängt entscheidend von der Gegenoffensive der Ukraine ab“, sagte der Militärexperte. „Sollte es ihr nicht gelingen, die südliche von der östlichen Front zu trennen, dann ist in der Tat zu erwarten, dass dieser Krieg noch sehr lange als Stellungskrieg weitergeht.“

Der Westen müsse die Ukraine deshalb militärisch unterstützen, so Masala. „Militärlogik schafft hier die Voraussetzungen für Friedenslogik.“ Mit der Rüstungsindustrie seien schnell nachhaltige Vereinbarungen zu treffen, um den Lieferfluss aufrechtzuerhalten. Es gehe um Munition und Ersatzteile, aber auch um Panzer und Mehrfach-Raketenwerfer.

Zum Jahrestag des Kriegsbeginns wehte über dem Kieler Landtag die ukrainische Flagge.