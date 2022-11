Frachter rammt Holtenauer Hochbrücken: Eine Kollision und ihre Folgen

Ein Frachter hat am Morgen die Holtenauer Hochbrücken in Kiel derart beschädigt, dass sie weiterhin für den Verkehr gesperrt sind. Welche Themen darüber hinaus heute noch wichtig sind, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.