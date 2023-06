Geplatzte Disco-Träume und Kabelbinder

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Tucholsky in der Kieler Bergstraße war schon immer für Überraschungen gut. Generationen von Kielern haben in den Katakomben ganze Nächte durchgetanzt - und erinnern sich mehr oder weniger gut an den sehr besonderen Charme dieser Lokalität. Nun sollte es also wieder losgehen. Die Nachricht von der Eröffnung stieß auf Rieseninteresse. Doch leider zu früh gefreut.

Auch in den Kreistagen und Ratsversammlungen ist es ein großes Thema. Keine demokratische Partei möchte, dass ihr eine wie auch immer geartete Nähe zur AfD vorgeworfen wird. Dass es dabei nicht nur um die politische Nähe geht, zeigt das Beispiel Neumünster, wo es Streit um die Sitzordnung gab. Die Bürger für Neumünster suchten Distanz und ruckten deshalb ihren Tisch demonstrativ zur Seite. Das wiederum ließ die Stadtpräsidentin nicht durchgehen. Sitzordnung ist Sitzordnung. Und als Frau der Tat wusste die Präsidentin sich auch zu helfen. Kabelbinder um die Tischbeine verhindern nun eigenmächtige Korrekturen.

Und was gibt es Neues zur Kieler Woche? Jede Menge natürlich. Die Stadt fiebert der Eröffnung entgegen. Und die Kieler Lokalredaktion bereitet ein ganzes Feuerwerk an Geschichten vor. Weil die kommenden zehn Tage das gesamte Stadtleben prägen, haben sich die Kollegen wieder dazu entschlossen, ihren wöchentlichen Newsletter „Mittendrin“ zum täglichen Kieler-Woche-Newsletter zu machen. Wer also nichts verpassen will, Tipps und Service rund um die Kieler Woche sucht, sollte ihn am besten gleich abonnieren. Hier finden Sie alle Newsletter.

Mit dem Hobby Horsing werden die Kinder an die Techniken und Eigenarten eines Parcours herangeführt – so wie er auch beim Springreiten auf sie zukommt. © Quelle: Uwe Paesler

Hunderte Turnierteilnehmer, immer mehr Aktive: Die Begeisterung der Trendsportart aus Finnland ist auch in Schleswig-Holstein angekommen. Auf den ersten Blick wird das Hobby Horsing schon einmal belächelt. Was aber wirklich dahintersteckt, erfahren Sie in unserer großen Reportage.

