﻿Doch kein Kieler-Woche-Verbot für Jugendliche: Gericht hebt Entscheidung der Polizei Kiel auf

Kiel. Das Kieler-Woche-Verbot für zwölf polizeibekannte Jugendliche ist von kurzer Dauer gewesen: Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat in einem Eilverfahren ein von der Polizeidirektion Kiel verfügtes Aufenthaltsverbot außer Kraft gesetzt. Ein betroffener Jugendlicher, gegen den die Polizei in zahlreichen Fällen ermittelt, hatte Widerspruch eingelegt und Recht erhalten.

Die Polizeidirektion hatte durch die Aufenthaltsverbote Straftaten verhindern wollen und ihre Entscheidung auf Paragraf 201 des Landesverwaltungsgesetzes gestützt. Demnach kann die Polizei Aufenthaltsverbote verhängen, wenn „Tatsachen die Annahme rechtfertigen“, dass eine Person in dem betroffenen Gebiet Straftaten begehen wird.

Doch die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts bezeichnete diese Auslegung kurz vor dem Start der Kieler Woche 2023 als „offensichtlich rechtswidrig“.

Kieler Anwalt sieht sich in der Entscheidung aus Schleswig bestätigt

Der Kieler Rechtsanwalt Dr. Martin Schaar, der den besagten Jugendlichen vertritt, sieht sich nach der gerichtlichen Entscheidung bestätigt. „Es ist in einem Rechtsstaat unzulässig, ohne konkreten Anlass die Freiheit eines Einzelnen in einem solchen Ausmaß zu beschränken“, sagte Schaar.

Durch das Aufenthaltsverbot hätten sich die Jugendlichen für den Zeitraum der Kieler Woche täglich ab 16 Uhr bis in die ersten Nachtstunden des Folgetages nicht auf dem Areal der Kieler Woche sowie angrenzenden Bereichen aufhalten dürfen.

Verwaltungsgericht kritisiert Verhältnismäßigkeit

Begründet worden sei das Aufenthaltsverbot gegen seinen Mandanten im Wesentlichen damit, dass gegen ihn eine Reihe von Ermittlungsverfahren – unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten – geführt werden, so Schaar. Der junge Mann sei aber noch nicht verurteilt worden.

Schaar kritisierte das Signal, das die Kieler Behörde an den Jugendlichen gesendet habe, „der bislang noch nicht einmal einschlägig vorbestraft war“. Die Polizei habe es besser wissen können und habe „ausreichend andere Mittel, Recht und Gesetz durchzusetzen“.

Platzverweis von der Kieler Woche nicht im Voraus möglich

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts ging es der Kammer in ihrem Beschluss um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Demnach könnte die Polizei die Jugendlichen durchaus mit einem Platzverweis von der Kieler Woche ausschließen, sobald sie sich etwas zu Schulden kommen ließen – aber halt nicht im Voraus.

Für ein Aufenthaltsverbot brauche es bei der Erstellung einer Gefahrenprognose „gewichtige Gründe“, so eine Gerichtssprecherin. „Dass der Jugendliche in einer Vielzahl an Fällen als Beschuldigter geführt wird, hat in diesem Einzelfall nicht ausgereicht.“

Laut Matthias Arends, Sprecher der Polizeidirektion Kiel, hat man die elf weiteren Aufenthaltsverbote zurückgenommen, „weil bei allen eine ähnliche Begründungslinie in Bezug auf die Kieler Woche vertreten wurde“. Sollten die Jugendlichen erneut polizeilich in Erscheinung treten, werde man im Einzelfall in Abstimmung mit Jugendamt, Staatsanwaltschaft und Gericht entscheiden, wie damit umzugehen sei.

KN