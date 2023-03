Gericht kassiert Planungen für Windkraft im Norden Schleswig-Holsteins

Diese Nachricht versetzt sowohl Schleswig-Holsteins Landesregierung als auch die Windenergie-Branche in helle Aufregung. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat am Mittwoch den Regionalplan I für die Windkraft im nördlichen Landesteil kassiert.

Kiel/Schleswig. Ungültig! Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig hat in Sachen Windkraft an Land am Mittwoch in mündlicher Verhandlung Abwägungsmängel im Regionalplan I festgestellt. Der Plan weist im Raum Flensburg sowie den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg Vorranggebiete für neue Turbinen aus. Bei ihrer Auswahl hatte die Landesregierung harte und weiche Tabukriterien sowie Abwägungskriterien festgelegt. Laut Gericht wurden jedoch erneut Fehler gemacht.

„Eines der weichen Tabukriterien nimmt Landschaftsschutzgebiete von der Flächenauswahl aus“, teilte eine OVG-Sprecherin mit. Gleiches gelte für Gebiete, für die eine Veränderungssperre ausgelöst wurde, weil dort ein sogenanntes Verfahren zur Unterschutzstellung eingeleitet wurde. Die Voraussetzungen dieses Kriteriums hätten, so die Auffassung des 5. Senats, in gleich zwei nordfriesischen Landschaftsschutzgebieten nicht vorgelegen. Betroffen seien der Wiedingharder- und Gotteskoog sowie die Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit vorgelagerter Marsch.

Windkraft-Planungen kassiert: So argumentiert das OVG Schleswig

„Die Ausweisung dieser beiden Gebiete beruhte auf Kreisverordnungen, die ihrerseits bereits durch Urteile des Oberverwaltungsgerichts vom 14. Mai 2020 für unwirksam erklärt worden waren“, heißt es nun. Der Ausschluss beider Gebiete von der Windkraftplanung hätte demnach nur nach einer ergänzenden Abwägung erfolgen können. „Eine solche war jedoch unterblieben.“

Somit verändere sich jedoch im Planungsgebiet das Verhältnis von Positiv- zu Negativflächen insgesamt, hieß es. Es könne nicht mit ausreichender Sicherheit angenommen werden, dass der Regionalplan I mit den übrigen Festsetzungen genauso beschlossen worden wäre.

Zwei Klagen gegen die Planungen zur Windenergie waren somit erfolgreich

Geklagt hatten eine Projektgesellschaft, die im nördlichen Kreis Schleswig-Flensburg eine Windkraftanlage bauen will, sowie eine Bürgerwindpark-Gesellschaft: Diese will eine Anlage im Wiedinghader- und Gotteskoog errichten. Mit Unwirksamkeit des Regionalplans stünden diesem Vorhaben keine Ziele der Raumordnung mehr entgegen, erklärte der Senat.

Am 6. Juni könnte bereits der nächste Ärger ins Haus stehen. Dann befasst sich das OVG mit dem Planungsraum II, der Kiel und Neumünster sowie die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde umfasst. Die Gemeinde Krummbek beklagt, dass ein Vorranggebiet zu nah an ihrem Gemeindegebiet heranreicht. Sie sieht ihre Planungshoheit verletzt. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wendet sich eine private Antragstellerin dagegen, dass ihre Grundstücke in der Nähe einer Potenzialfläche ausgespart werden sollen. Im südlichen Landesteil, im Planungsgebiet III, gebe es weitere 43 Normenkontrollanträge und zwei Klagen, sagte die OVG-Sprecherin.