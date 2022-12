﻿Was bringen die „helfenden Hände“ den Kitas in Schleswig-Holstein?

Am Donnerstag befasst sich der Landtag mit den Plänen von Grünen und CDU, das Kita-Gesetz anzupassen. Umstritten ist die geplante Einführung von „helfenden Händen“ in Gruppen, die den Betreuungsschlüssel nicht einhalten können. Kommunen, freie Träger und Eltern haben Bedenken.

Kiel. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) wollte die schwierige Personalsituation in Schleswig-Holsteins Kitas pragmatisch angehen und ungelernte Kräfte als "helfende Hände" in die Gruppen schicken. Außerdem sollen Eltern durch neue Einkommensgrenzen bei der Sozialstaffel ab Januar finanziell entlastet werden. Doch die von CDU und Grünen zügig gestrickte Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes, die am Donnerstag im Landtag zur Debatte steht, hat laut Praktikern einige Webfehler.

In einer Anhörung im Sozialausschuss machten Vertreter von Kommunen und freien Trägern klar, dass im Kita-System jede Unterstützung gebraucht wird. Nach dem Gesetzentwurf profitierten aber nur die Gruppen von „helfenden Händen“, die mit abgesenktem Betreuungsschlüssel arbeiten.

Stadt Kiel hat gute Erfahrungen mit „helfenden Händen“ gemacht

Normalerweise müssen in einer regulären Gruppengröße von 20 Kindern, die über drei Jahre alt sind, durchgängig zwei Fachkräfte arbeiten. Gelingt das einer Kita aufgrund des Fachkräftemangels nicht, kann sie befristet eine Absenkung auf 1,75 oder 1,5 Personen beantragen. Weil das zu einer höheren Belastung des Personals führe und somit das Risiko für Ausfälle erhöhe, sollen Träger die Lücke mit „helfenden Händen“ auffüllen können und das finanziert bekommen, so die Idee von CDU und Grünen.

Das betreffe jedoch aktuell nur 294 Gruppen bei über 8000 Einrichtungen im Land, sagte Marion Marx vom Städteverband Schleswig-Holstein. „Da, wo die Flammen schon ganz hoch sind, wird ein bisschen Wasser draufgegossen und geholfen, aber dort, wo es auch längst lodert, nicht.“ Aus ihrer Sicht bräuchte es eine Finanzierung von Zusatzkräften für alle Kitas. Laut Landkreistag ist die Mehrzahl der Gruppen mit abgesenktem Schlüssel zudem in kreisfreien Städten angesiedelt, sodass in der Fläche kaum „helfende Hände“ ankämen.

Die Stadt Kiel hatte im Dezember 2020 solche Zusatzkräfte eingeführt, um gegen die Überlastung der Kitas in der Pandemiesituation anzugehen. Laut Bildungsreport stellten dieses Jahr fast 80 Kitas in Kiel "helfende Hände" ein, finanziert werden sie aus Mitteln von unbesetzten Planstellen. Die Zusatzkräfte waren so viele Stunden im Einsatz wie rund 64 Vollzeitstellen. Das Programm wurde mehrfach verlängert und ist Vorbild für die Landespläne.

Qualitätsverlust in Kitas befürchtet

So wie das Gesetz angedacht sei, wird den freien Wohlfahrtsverbänden zufolge jedoch ein Fehlanreiz geschaffen. „Wenn ich den Schlüssel absenke, bekomme ich Hilfe. Die Einrichtungen, die sich mit aller Kraft bemühen, den Betreuungsschlüssel einzuhalten, werden dafür bestraft, weil ihnen keine Hilfe geschickt wird“, sagt Gesa Kitschke vom Awo-Landesverband. FDP und SPD fürchten eine schleichende Absenkung des Schlüssels. Es bestehe die Gefahr, dass pädagogisch ausgebildetes Personal durch niedriger Qualifizierte ersetzt werde. CDU und Grüne hoffen dagegen, dass „helfende Hände“ für den Erzieherberuf gewonnen werden können.

Ein drohender Qualitätsverlust treibt laut Landeselternvertreterin Simone von Pein auch viele Familien um. Manche Eltern lehnten „helfende Hände“ daher kategorisch ab, andere empfinden sie als hilfreiche Ergänzung. Mit ihnen könnten aber nur kurzfristig Löcher gestopft werden.

Awo: Land muss klar definieren, was „helfende Hände“ erledigen dürfen

Kitschke forderte eine klare Definition, welche Aufgaben die ungelernten Zusatzkräfte übernehmen dürfen. „Sie wollen hier Leute auf Kleinstkinder loslassen, ohne näher auszuführen, welche Tätigkeiten sie ausüben dürfen“, so Kitschke. Wickeln sei zum Beispiel mehr als eine Hygienemaßnahme, sondern eine wichtige pädagogische Tätigkeit und ein Vorgang, bei dem schon wegen der Nacktheit ein besonderer Schutz der Kinder gewährleistet sein müsse.

Auch die geplante Anpassung der Sozialstaffel sorgt für Gegenwind. Den kommunalen Spitzenverbänden zufolge würde parallel zur Wohngeldumstellung ein enormer Verwaltungsaufwand erzeugt für eine Maßnahme, die nur ein halbes Jahr gelten soll.