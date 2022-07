Eigentlich ist die allgemeine Schulpflicht selbstverständlich. Aber nicht für alle: Auswärtige Heimkinder dürfen in Schleswig-Holstein auch innerhalb ihrer Einrichtungen unterrichtet werden – mit allen negativen Konsequenzen. Das will Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) jetzt ändern.

Kiel. Heimkinder aus anderen Bundesländern sollen künftig auch in Schleswig-Holstein der allgemeinen Schulpflicht unterliegen. Nach massiven Beschwerden der schleswig-holsteinischen Bürgerbeauftragten Samiah El Samadoni will die neue Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg bringen. Betroffen sind Tausende von Kindern und Jugendlichen.

Eine Schulpflicht für alle Heimkinder ist im Norden bislang alles andere als selbstverständlich. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern mit Ausnahme von Bremen und Sachsen-Anhalt müssen auswärtige Heimkinder hierzulande keine staatliche Schule besuchen. Sie dürfen stattdessen intern in ihren Heimen unterrichtet werden. Die Betreiber bekommen dafür mitunter eine Menge Geld.

Touré: Zwei-Klassensystem bei der Schulpflicht in SH

Sozialministerin Touré will das jetzt ändern. "Derzeit haben wir bei der Schulpflicht ein Zwei-Klassensystem", sagte Touré und bezeichnete die Situation als "nicht akzeptabel". Heimkinder aus anderen Bundesländern würden gegenüber allen anderen Kindern und Jugendlichen benachteiligt.

Dabei sei die Möglichkeit eines Schulbesuchs vor Ort wichtig für die gesellschaftliche Integration. „Wo Schule ist, da ist nicht nur Lernen, da ist das Leben.“ In Schulen würden Kontakte geknüpft, dort finde man Freundinnen und Freunde, dort lerne man, mit alltäglichen Konflikten umzugehen und sie zu lösen. Touré: „Ich möchte den schleswig-holsteinischen Sonderweg beenden und eine echte Schulpflicht für alle Kinder und Jugendlichen in den Heimen des Landes verankern.“

Wohnsitz der Eltern bei Schulpflicht entscheidend

Laut Landes-Schulgesetz sind auswärtige Heimkinder bislang nicht in jedem Fall von der allgemeinen Schulpflicht erfasst. Grund sind melderechtliche Vorschriften, wonach grundsätzlich der Wohnsitz der Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten ausschlaggebend ist. Die Kinder haben zwar Anspruch darauf, in Schleswig-Holstein eine staatliche Schule zu besuchen, müssen dort aber nicht hingehen.

El Samadoni, Leiterin der Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche, hatte im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt, Schleswig-Holstein grenze Kinder und Jugendliche bewusst aus. Neben dem für den weiteren Lebensweg so wichtigen Schulabschluss gehe es im positiven Sinn um soziale Kontrolle.

Vorgänge, wie sie bis 2015 in der Dithmarscher Einrichtung Friesenhof beklagt wurden, würden bei einem Schulbesuch der Kinder schneller aufgedeckt. "Die Aufsicht muss in die Lage versetzt werden, Kinder und Jugendliche an Schulen zuzuweisen, auch wenn der Träger der Einrichtung nicht einverstanden sein sollte, da für ihn eine einrichtungsinterne Beschulung insbesondere finanziell vorteilhaft ist", so El Samadoni

Rund 3000 der in SH betreuten Kinder und Jugendlichen betroffen

Derzeit werden in Schleswig-Holstein etwa 7000 Kinder und Jugendliche in Heimen betreut – etwa die Hälfte der jungen Bewohnerinnen und Bewohner kommt aus anderen Bundesländern. „Somit gibt es nach unserer Schätzung rund 3000 Kinder und Jugendliche, die nicht der Schulpflicht unterliegen“, sagte El Samadoni. „Die Entscheidung der Ministerin ist die einzig richtige. Jetzt wünsche ich mir eine zügige Umsetzung.“