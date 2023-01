﻿Gesetzliche Schulpflicht für auswärtige Heimkinder vorerst vom Tisch

Zumindest dieser Punkt geht an Karin Prien (CDU): Schleswig-Holsteins Bildungsministerin hat am Donnerstag ihre Ablehnung gegenüber einer Schulpflicht für auswärtige Heimkinder erklärt. Schulen dürften nicht überfordert werden. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hatte etwas anderes versprochen.

„Wir haben ein höchst inklusives Schulsystem, das haben die allermeisten anderen Bundesländer natürlich nicht“, sagt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Heimkinder kämen dort häufig nicht an eine Regel-, sondern an eine Sonderschule.

Kiel. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ist vorerst nicht bereit, den Unterricht von Heimkindern aus anderen Bundesländern an öffentlichen Schulen gesetzlich vorzuschreiben. Im Bildungsausschuss des Landtags räumte sie am Donnerstag erneut unterschiedliche Auffassungen mit Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) ein. Diese hatte im vergangenen Sommer von einem „Zwei-Klassen-System“ gesprochen, das beendet werden müsse: Schleswig-Holstein werde in den Heimen des Landes eine „echte Schulpflicht“ verankern – auch für Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern. Das ist vom Tisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben ein höchst inklusives Schulsystem, das haben die allermeisten anderen Bundesländer natürlich nicht“, sagte Prien. Heimkinder kämen dort häufig nicht an eine Regel-, sondern an eine Sonderschule. „Das ist der Unterschied.“ Heimkinder brächten oft „ein Paket an Themen“ mit, wenn sie aus ihren Familien herausgelöst würden, und manche hätten massive Schwierigkeiten, sich überhaupt auf den Schulalltag einzulassen. Mitunter sei also der heiminterne Unterricht sinnvoller. Ja, sie halte das Argument, dass alle Kinder gleich behandelt werden sollten, für nachvollziehbar. „Aber das ist nicht meine Herangehensweise“, sagte die Ministerin. „Meine Herangehensweise ist, wie wir diesen Kindern und Jugendlichen gerecht werden.“ Mit überforderten Schulen sei niemandem geholfen.

Kinderschutzbund: „Besuch einer öffentlichen Schule unverzichtbar“

Am Morgen hatte sich der Landes-Kinderschutzbund zu Wort gemeldet. „Gerade für Kinder in Heimeinrichtungen ist der möglichst umgehende Besuch einer öffentlichen Schule unverzichtbar – für eine umfassende Teilhabe am sozialen Leben vor Ort, aber auch für ihren Schutz“, sagte die Landesvorsitzende Irene Johns. „Deshalb muss er gesetzlich verpflichtend sein.“ Vertreter von SPD, FDP und SSW äußerten sich im Ausschuss ähnlich. In 13 anderen Bundesländern sei das längst der Fall, lediglich Bremen und Sachsen-Anhalt gingen ebenfalls einen Sonderweg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bürgerbeauftragte des Landtags, Samiah El Samadoni weist seit Jahren darauf hin, dass Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern von den Behörden vergessen würden. Dass die Landesregierung noch nicht einmal über eine tragbare Datengrundlage verfüge, spreche Bände. Überforderte Schulen, hohe Inklusionsrate? El Samadoni bezeichnete Priens Argumentation als „ein bisschen schräg“. Fakt sei, dass mancher Heimbetreiber nur wenig Interesse daran habe, seine Kinder an öffentliche Schulen zu schicken. Eine volle Auslastung des heiminternen Unterrichts lasse die Kassen klingeln. „Wir haben also einen Interessenskonflikt.“

Lesen Sie auch

Das Bildungsministerium hatte Ende 2021 per Erlass verbindliche Absprachen zwischen den Heimen, Schulen und Behörden festgelegt. „Damit soll sichergestellt werden, dass alle Kinder und Jugendlichen, die in eine Erziehungshilfeeinrichtung aufgenommen werden, im Regelfall umgehend an einer Schule beschult werden“, heißt es. „Soweit eine einrichtungsinterne Vorbereitung auf den Schulbesuch aus erzieherischen Gründen erforderlich sein sollte, kann diese nur vorübergehend sein.“ Prien informierte, dass die Schulämter zusätzliche Vollzeitstellen für 35 Sonderpädagogen und 30 Lehrkräfte erhielten, die an den betreffenden Schulen eingesetzt würden.

Ob das alles ausreicht? Sozialministerin Aminata Touré verwies auf den Koalitionsvertrag: Eine Beschulung habe stattzufinden. „Schauen wir in der Realität, wie der Erlass wirkt. Wir sind noch nicht am Ende des Prozesses.“