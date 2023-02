Gesprengte Fahrkartenautomaten in Lübeck: Das Landeskriminalamt sucht Zeugen

Seit Wochen sprengen Unbekannte Fahrkartenautomaten in Lübeck. Der Schaden beträgt etwa 25 000 Euro pro Automat. In allen Fällen wurde Bargeld erbeutet. Für die Sprengung benutzen die Täter besondere Technik.

Auch am Bahnhaltepunkt in Dänischburg stand mal ein Fahrkartenautomat. Laut Landeskriminalamt Schleswig-Holstein wurde dieser Ende Januar gesprengt. LKA und Bundespolizei suchen nun Zeugen für eine Serie von gesprengten Fahrkartenautomaten in Lübeck und Umgebung.

Lübeck / Kiel. In Lübeck und der Region werden seit vielen Wochen immer wieder Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen und Bahnhaltepunkten gesprengt. Wie das Landeskriminalamt (LKA) Schleswig-Holstein in Kiel jetzt mitteilt, beschäftigt die Serie von gesprengten Fahrkartenautomaten das LKA bereits seit Ende vergangenen Jahres. Nun werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ersten beiden Taten fanden in Kücknitz am Freitag, 30. Dezember 2022, und am Sonntag, 29. Januar, diesen Jahres statt. Es folgten zwei weitere Sprengungen in Dänischburg am Montag, 30. Januar, sowie im Lübecker Hochschulstadtteil am Dienstag, 7. Februar. Die Taten wurden jeweils in den frühen Morgenstunden verübt.

Für die Serie der Sprengungen im Bereich der Polizeidirektion Lübeck ist eine gemeinsame Ermittlungsgruppe des Landekriminalamtes Schleswig-Holstein und der Bundespolizei zuständig. Nach weiteren Sprengungen von Fahrkartenautomaten in Travemünde und Pansdorf sucht die Ermittlungsgruppe nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können.

LKA: Neue Sprengungen sind Anlass für den Zeugenaufruf

„Die letzten drei Automatensprengungen nehmen wir nun zum Anlass, einen Zeugenaufruf zu starten“, sagt LKA-Sprecher Uwe Keller, „weil sich langsam herauskristallisiert, dass es sich um eine zusammenhängende Serie handeln könnte.“ Für die drei aktuellen Fälle gibt das LKA Folgendes bekannt: Bereits am Montag, 20. Februar, wurde gegen 0.37 Uhr durch unbekannte Tatverdächtige ein Fahrkartenautomat in Travemünde am Strandbahnhof gesprengt. Die Täter erbeuteten hier lediglich die Münzgeldkassette. Mindestens eine Person flüchtete in unbekannte Richtung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Täter blieben unerkannt

Nur einen Tag später, am Dienstag, 21. Februar, wurde gegen 0.23 Uhr der Fahrkartenautomat in Travemünde am Skandinavienkai gesprengt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Bereits etwa zwei Stunden später, gegen 2.15 Uhr, wurde der Fahrkartenautomat am Bahnhaltepunkt Pansdorf in Ratekau gesprengt. Auch hier blieben die Täter unerkannt. Im Bereich der Straße Katthorst in der Gemeinde Ratekau fanden Anwohner später Geldkassetten.

Der Schaden beträgt jeweils etwa 25 000 Euro

Die Ermittler gehen derzeit von mindestens zwei Tätern aus. Die Automaten wurden mit Pyrotechnik, aus dem Bereich Großfeuerwerk, gesprengt und zerstört. Der Schaden beträgt jeweils etwa 25 000 Euro. In allen Fällen ist es gelungen, Bargeld aus den Automaten zu erbeuten. Die Taten wurden jeweils durch Hinweise aus der Bevölkerung bekannt. Am Skandinavienkai wurde die Polizei durch ein Explosionsgeräusch darauf aufmerksam.

Gesprengte Fahrkartenautomaten: Es werden Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zu den oben genannten Taten geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummer 0431/160-43002 beim Landeskriminalamt Schleswig-Holstein oder über den Polizeiruf 110 zu melden.