﻿Wie sinnvoll ist die Corona-Warn-App noch?

Eine Testpflicht gibt es nicht mehr, nach dem Impfzertifikat fragt niemand mehr, und nun ist auch die Isolationspflicht in Schleswig-Holstein ausgelaufen: Viele Menschen fragen sich deshalb, was ihnen ihre Corona-Warn-App auf dem Handy noch bringt. Laut Gesundheitsexperten hat sie ausgedient.

Kiel. Lange war die Corona-Warn-App in der Pandemie ein wichtiger Begleiter, weil sie Menschen über das Risiko einer Ansteckung informiert hat. Doch inzwischen hat sie ausgedient, sagen Mediziner aus Schleswig-Holstein.

"Den Gesundheitsämtern hat die App nie viel gebracht. Für die Nutzer hatte sie aber, solange die Infektion per PCR gemeldet wurde, den Vorteil, dass sie frühzeitig erfuhren, wenn sie einem Infizierten begegnet waren", sagt der Infektiologe Prof. Stephan Ott vom Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Weniger PCR-Tests: Warnfunktion der Corona-App nicht mehr aussagekräftig

Die Bedeutung von PCR-Tests werde mit dem Wegfall der Isolationspflicht in Schleswig-Holstein weiter deutlich abnehmen. Folglich landeten weniger Ergebnisse in der App. „Wir haben schon länger die Vermutung, dass die Dunkelziffer an Infektionen hoch ist“, so Ott. Wer nur einen Schnelltest zu Hause mache, der positiv ausfalle, melde das nirgendwo. Damit sei die Warnfunktion nicht mehr aussagekräftig. „Das macht die App praktisch verzichtbar.“

Er selbst habe schon seit Monaten nicht mehr hineingeschaut. Als noch häufig Impf- und Testzertifikate abgefragt wurden, die in der Corona-Warn-App hinterlegt werden können, sei das anders gewesen. Bei den Gesundheitsämtern tauchten längst keine Anfragen mehr zu roten Kacheln in der App auf – anders als am Anfang.

Virologe Prof. Dr. med. Helmut Fickenscher © Quelle: Ulf Dahl

Auch Professor Helmut Fickenscher vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein spricht von einem Instrument aus einer früheren Phase der Pandemie, als es noch darum ging, Infektionsketten aufzudecken. „Die Corona-Warn-App hat sich überlebt“, sagt der Mediziner. Bei einer hohen Impfquote und Genesungsrate sei sie im Grunde nicht mehr notwendig.

Gesundheitsministerien halten Corona-Warn-App noch für sinnvoll

47 Millionen mal heruntergeladen wurde die Corona-Warn-App, die im Juni 2020 an den Start ging. Das Projekt hat den Staat rund 160 Millionen Euro gekostet. Laut Dashboard der Entwickler wurden im November bundesweit rund 151.600 positive Testergebnisse über die App geteilt. Somit melden dort derzeit pro Woche im Schnitt noch knapp 60.000 Menschen ihre Infektion. Aber: Im März waren es wöchentlich noch mehr als 500.000 Personen.

Kommentar zum Thema: Es ist Zeit für den Abschied von der Corona-Warn-App

Zwar habe die App nicht mehr so eine große Bedeutung wie in der Zeit, als die Kontaktnachverfolgung im Vordergrund stand, heißt es aus Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium. Sie bleibe aber ein zusätzliches Instrument zur Sensibilisierung. „Sie kann weiterhin genutzt werden, um eine besondere Rücksicht insbesondere auf vulnerablen Personen zu nehmen, wenn die Warnung angezeigt wird“, so ein Sprecher.

Das Bundesgesundheitsministerium betont ebenfalls, dass die Corona-Warn-App weiterhin einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leiste – vor allem angesichts eines möglichen Anstieges der Fallzahlen in den Wintermonaten.

Die Verhaltensempfehlungen nach einer Risikobegegnung hätten sich nicht geändert. Nach wie vor gilt bei einer roten Warnkachel der Rat, möglichst Kontakte zu minimieren und verstärkt Hygieneregeln zu beachten. Auch sich zu testen, sei in diesem Fall sinnvoll, so der Hinweis in der App. Treten Krankheitssymptome auf, sollen Betroffene zu Hause bleiben und sich an ihren Hausarzt wenden.