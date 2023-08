Die Legalisierung von Cannabis rückt einen großen Schritt näher: Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf beschlossen. Das Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein übt massive Kritik.

Berlin/Kiel. In Deutschland wurde am Mittwoch der erste Schritt zur Legalisierung von Cannabis getan: Die Bundesregierung in Berlin beschloss einen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), wonach Erwachsenen der Besitz und Anbau von Cannabis in begrenztem Umfang erlaubt werden soll. Kritik hagelt es vom CDU geführten Justiz- und Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein.