Getreidesilo in Dithmarschen: Löschversuch mit Stickstoff

Wesselburen (dpa/lno). Das Feuer in einem Getreidesilo in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) ist am Donnerstag noch nicht endgültig gelöscht gewesen. Am Nachmittag bereitete die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers drei Maßnahmen vor, um die Flammen zu ersticken. Das Silo sollte mit Stickstoff geflutet werden, ein spezielles Löschgerät aus der Schifffahrt solle eingesetzt werden und man wolle das verbrannte Korn aus der Trocknungsanlage nach unten herausholen.

Ein gezielter Löschangriff von außen sei nicht möglich und eine Brandbekämpfung von innen musste immer wieder abgebrochen werden. Nach Angaben der Feuerwehr betrug die Temperatur an einigen Stellen im Gebäudeinneren immer noch bis zu 600 Grad. Daher soll ein Löschsystems der Feuerwehr Brunsbüttel eingesetzt werden. Dieses System dient sonst der Bekämpfung von Schiffsbränden. Es könne Baumaterial durchschneiden und mit hohen Druck Wassernebel durch das entstandene Loch auf den Brandherd schießen.

Um Glutnester im Getreide zu bekämpfen, werden Öffnungen im Gebäude geschlossen, damit kein weiterer Sauerstoff eindringen kann. Anschließend soll der Bereich mit Stickstoff geflutet werden.

Am Donnerstagnachmittag waren den Angaben zufolge noch rund 100 Kräfte von verschiedenen Hilfsorganisationen im Einsatz. Das etwa 40 Meter hohe Silo war in der Nacht zum Dienstag in Brand geraten. Da der Turm mit etwa 30 Tonnen Getreide gefüllt war, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Temperaturen im Silo lagen zeitweise bei 600 bis 700 Grad. Die Feuerwehr hatte zunächst mit dem Einsturz des Gebäudes gerechnet.

© dpa-infocom, dpa:230831-99-22919/5