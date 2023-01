﻿GEW: In Schleswig-Holstein klagen mehr Eltern gegen schlechte Noten

Humboldt-Schule Kiel: Das müssen Sie über die Schule wissen

Die Humboldt-Schule in Kiel ist Pilotschule für das Lernen mit digitalen Medien und hat Partnerschulen in den USA, Japan, Finnland, in der Schweiz und Polen. Schulleiterin Dagmar Vollbehr stellt die Angebote der Schule vor.