Eine Frau in Rendsburg entführt und angeschossen, hinterher Selbstmord auf dem Klo eines wildfremden Hauses im ländlichen Havetoft. Während die Staatsanwaltschaft mauert, bringt ein Medienbericht Licht in die unglaubliche Geschichte. Welche Rolle die Polizei dabei gespielt haben könnte.

Rendsburg/Havetoft. Es ist eine unglaubliche Geschichte: Eine Frau (33) wird am vergangenen Sonnabend gegen 13 Uhr von ihrem Ex-Partner auf dem Thormannplatz in Rendsburg entführt und im weiteren Verlauf der Tat angeschossen. Anschließend fährt der 37-Jährige mit ihr in das abgelegene Havetoft im Kreis Schleswig-Flensburg, wo er sich in einem offenbar zufällig gewählten Haus umbringt. Nur diese Informationen sind bislang von Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bild-Zeitung berichtet nun nach einem Gespräch mit den Bewohnern des Gehöfts, dass sich der mutmaßliche Täter offenbar erst auf der Toilette des Hauses erschossen hat, als die Polizei bereits eingetroffen war.

Entführer fährt mit Opfer von Rendsburg nach Havetoft

Gegenüber dieser Redaktion will der Bewohner des abgelegenen Hauses nicht mehr viel sagen. Nur so viel: „Wir wissen nicht, wo der Mann herkam.“ Als er am vergangenen Sonnabend die Tür öffnet, wird er von dem mutmaßlichen Täter um Hilfe gebeten. Der Bewohner sieht eine verletzte Frau im Wagen, erfährt, dass sie angeschossen ist. „Der Mann hat aber nicht gesagt, dass er das war.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Thormannplatz in Rendsburg soll die Tat ihren Anfang genommen haben. © Quelle: Marc R. Hofmann

Nach Darstellung in der Boulevardzeitung ruft der Bewohner die Polizei. Als die Beamten in Begleitung eines Krankenwagens anrücken, ist die angeschossene Frau bereits in kritischem Zustand. Während sie behandelt wird, befragen zwei Polizisten den mutmaßlichen Täter im Haus. „Sie haben dem Mann Fragen gestellt, aber ihn nicht durchsucht oder festgenommen“, wird der Bewohner zitiert.

Dann soll der Mann vorgegeben haben, zur Toilette zu müssen. Die Beamten lassen ihn gewähren, woraufhin er sich im Bad erschießt. „Alles war voll Blut, das mussten wir selber wegwischen“, schildert der Bewohner das Geschehen.

Lesen Sie auch

Eine Bestätigung dieses Geschehens durch die Behörden steht noch aus. Die zuständigen Staatsanwaltschaften in Kiel und Flensburg geben sich bislang schmallippig, verweisen auf die geteilte Zuständigkeit. Die Kieler Staatsanwaltschaft bestätigt das Geschehen in Rendsburg, ohne jedoch weiter ins Detail zu gehen. Ebenso bedeckt hält sich die Kollegin aus Flensburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oberstaatsanwältin Inke Dellius – nach eigenen Angaben nur für den mutmaßlichen Suizid zuständig – schreibt auf Anfrage lediglich, dass sich der mutmaßliche Täter in Havetoft in einem Wohnhaus umgebracht hat. Fragen etwa zu Vorstrafen oder zu Bezügen zu dem 900-Einwohner-Dorf Havetoft würden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht beantwortet.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: (0800) 111 0 111 (ev.); (0800) 111 0 222 (rk.); (0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche); E Mail unter www.telefonseelsorge.de