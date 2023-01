Gewerkschaft fordert vom Land Zuschüsse für Beamte

Angesichts der hohen Inflation fordert der Beamtenbund vom Land monatliche Zuschüsse von bis zu 150 Euro für die Beschäftigten des Landes in Schleswig-Holstein.

Kiel (dpa/lno). Angesichts der hohen Inflation fordert der Beamtenbund vom Land monatliche Zuschüsse von bis zu 150 Euro für die Beschäftigten des Landes in Schleswig-Holstein. «Das Land muss den Beschäftigten in der Phase spürbarer Reallohnverluste zur Seite stehen», erklärte dazu am Montag der Landesvorsitzende Kai Tellkamp. Während die Tarifbeschäftigten bei Bund und Kommunen die Chance hätten, ab Januar wirksame Einkommenserhöhungen durchzusetzen, müssten die Beschäftigten des Landes einschließlich der Beamten noch bis Herbst ausharren, da die für sie maßgebenden Tabellen noch mindestens bis September liefen. Bis dahin solle es als Übergangslösung den genannten Zuschuss geben.

Das Land habe jetzt zwei Möglichkeiten, meinte Tellkamp: «Entweder die Politik verbucht die Reallohnverluste vollständig als erneuten Sparbeitrag auf dem Rücken der Beschäftigten – oder sie reiht sich ein in die Liga verantwortungsvoller und wettbewerbsfähiger Arbeitgeber und zahlt einen Zuschuss.» Für die Tarifbeschäftigten ermögliche eine bestehenden Regelung dem Arbeitgeber Zulagen wegen höherer Lebenshaltungskosten. Für die Beamten komme eine vom Bundesgesetzgeber ermöglichte Inflationsausgleichsprämie in Betracht. In beiden Fällen könne das Land eigenständig entscheiden.

Es gehe jetzt um ein moderates, aber wichtiges Signal an die Beschäftigten, äußerte Tellkamp. Dies sei bei den Beamten aus einem weiteren Grund geradezu erforderlich: «Die im Bürgergeld zum Ausdruck kommenden höheren Sozialleistungen dürften zu einem unzureichenden Abstand der Besoldung führen – damit wären die Anforderungen der Verfassung erneut gerissen.»

RND/dpa