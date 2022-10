﻿Gewerkschaft: Kettenverträge wirken abschreckend

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht in Kettenverträgen kein Mittel gegen Lehrkräftemangel in Schleswig-Holstein. Es brauche mehr Plätze für Studium und Referendariat.

Kiel. Die Praxis des Landes, Lehrkräfte ohne Referendariat mit Kettenverträgen im Schuldienst einzusetzen, stößt auch bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf Ablehnung. Dort ist die Rede davon, dass sich zeitliche Befristungen zum Teil über mehrere Jahre aneinanderreihen.

Laut Bildungsministerium sind solche befristeten Verträge zulässig, etwa „wenn Lehrkräfte wegen Krankheit, Mutterschutz oder Elternzeit zeitlich begrenzt ausfallen“ und vertreten werden müssen. GEW-Geschäftsführer Bernd Schauer stellt aber klar: „Wenn abzusehen ist, dass die Aushilfskräfte länger gebraucht werden, muss das Land ihnen eine Qualifizierung dazu anbieten. Das passiert aber so gut wie gar nicht.“

Lehrkräfte fehlen häufig in Grundschulen an der Westküste

Um die Spitzen des Lehrermangels abzufedern, sei die Schulung solcher Aushilfskräfte für den vollwertigen Schuldienst als vorübergehende Maßnahme jedoch nötig. Befristete Arbeitsverhältnisse seien auch für die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer eine Belastung. „Sie wissen nie, was kommt, wenn es vorbei ist. Man muss ihnen eine Perspektive aufzeigen“, so Schauer.

Allerdings dürfe der Beruf nicht entwertet werden. Das Referendariat müsse wichtiger Teil der Ausbildung bleiben und dürfe nicht umgangen werden können. Deshalb sei eine Weiterqualifizierung aus dem Aushilfsschuldienst heraus keine dauerhafte Lösung. Vielmehr müssten die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte verbessert werden. Die fehlen ihm zufolge besonders an Grundschulen an der Westküste. Dort komme es vor, dass 30 Prozent der Lehrer einer Schule nicht voll ausgebildet seien.

Lesen Sie auch

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft schätzt, dass bis zu 2000 Lehrkräfte in Schleswig-Holstein fehlen. Das Land stehe dabei auch in starker Konkurrenz zu anderen Bundesländern. Um dem Mangel zu begegnen, seien mehr Studien- und Referendariatsplätze notwendig. Schauer weist aber auch darauf hin, dass manche angehende Lehrer absichtlich befristete Anstellungen eingehen, weil sie den Vorbereitungsdienst in einer bestimmten Stadt oder Schule anstreben, wo sie aber noch auf einen freien Platz warten müssten.

Kieler Bildungsministerium bietet Seiteneinstieg in Schuldienst

Dennoch würden die jungen Kollegen „ins kalte Wasser geschmissen – und das ohne Anleitung. Möglicherweise werden auf diese Weise geeignete Lehrer gleich wieder aus dem Beruf getrieben“, befürchtet Schauer. Ein von der FDP vorgeschlagenes Sonderprogramm zur Qualifizierung dürfe nur eine Notfalllösung sein.

Auch das Kieler Bildungsministerium verfolge einen anderen Ansatz, heißt es von dort. „Wir beraten aktiv Vertretungslehrkräfte, die die Voraussetzungen für den Quer-, Seiten- oder Direkteinstieg erfüllen, zum Einstieg in den Lehrerberuf. So können sie sich auf entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen bewerben“, so Sprecherin Beate Hinse.

Nach Abschluss sei eine unbefristete Einstellung in den Schuldienst möglich. Zusätzlich sehe der Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen vor, dass geprüft wird, ob der Direkteinstieg auf weitere Schularten ausgeweitet werden soll. Bislang ist das nur in Berufsschulen möglich.