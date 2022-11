Karten für den Trakehner Hengstmarkt in Neumünster gewinnen

Spitzensportpferde, Reitpferde, Zuchtstuten und gekörte Hengste: Am zweiten Adventswochenende geht es in den Holstenhallen Neumünster nur um die Trakehner. Machen Sie mit beim KN-Gewinnspiel und gewinnen Sie 5 x 2 Tickets für den 60. Trakehner Hengstmarkt 2022.

Neumünster. Am zweiten Adventswochenende startet ein Highlight in Schleswig-Holstein für Pferdefreunde und Fans der Trakehner: Von Donnerstag bis Sonnabend, 1. bis 3. Dezember 2022, ist in den Holstenhallen in Neumünster der 60. Trakehner Hengstmarkt. Die Kieler Nachrichten verlosen in Kooperation mit dem Trakehner Verband Tickets für die Kör- und Auktionstage in Neumünster.

An den drei Kör-Tagen werden in den Holstenhallen die jungen Trakehner-Hengste vorgestellt und einige von ihnen gekört. Aussteller aus sechs Nationen bringen ihre besten Tiere des Jahrgangs 2020 mit – 42 Hengste werden präsentiert. Der Trakehner Hengstmarkt 2022 beginnt am Donnerstag, 1. Dezember, mit der Pflastermusterung der Hengste. Am Freitag, 2. Dezember, haben die Stuten und Reitpferde ihren großen Auftritt im Auktionsring. Bei der Auktion am Sonnabend, 3. Dezember, kommen die jungen Hengste unter den Hammer.

KN-Gewinnspiel für den Trakehner Hengstmarkt: So können Sie mitmachen

Die Kieler Nachrichten verlosen 5 x 2 Karten für den Trakehner Hengstmarkt. Die Tickets sind für Freitag, 2. Dezember, ab 8.30 Uhr gültig. Alles, was sie dafür tun müssen, ist unsere Gewinnspielfrage richtig zu beantworten. Klicken Sie dafür hier.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Donnerstag, 24. November 2022, 23 Uhr, möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinn muss im Media Store der Kieler Nachrichten, Fleethörn 1-7 (am Asmus-Bremer-Platz) in Kiel abgeholt werden.

Tanz der Lipizzaner von der Spanischen Hofreitschule in Wien

Eingerahmt werden die Körung und die Auktionen beim 60. Trakehner Hengstmarkt von Galavorführungen der Spanischen Hofreitschule in Wien: Das "Ballett der weißen Hengste" wird insgesamt dreimal in den Holstenhallen aufgeführt.

Die Bereiter der Spanischen Hofreitschule präsentieren in den Holstenhallen auch die „Große Schulquadrille“ mit acht Hengsten. © Quelle: SRS_ Rene Van Bakel

Die Liste der Körkandidaten und Auktionspferde finden Sie auf der Homepage des Trakehner Verbandes: www.trakehner-verband.de – Hier können auch Karten für den 60. Trakehner Hengstmarkt gekauft werden.