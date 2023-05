Flugunfall Hohn

GFD-Learjet-Absturz Hohn: Die beiden Triebwerke des abgestürzten GFD-Learjets in Hohn wurden sichergestellt. Sie überstanden beim Flugzeugabsturz in Schleswig-Holstein den Aufprall auf dem Erdhügel.

Am Tag nach dem GFD-Learjet-Absturz in Schleswig-Holstein herrscht weiter Ruhe am Fliegerhorst Hohn. Der Flugbetrieb über Schleswig-Holstein, an der Heimatbasis des zivilen Dienstleisters GFD, ruhte. Unterdessen werden erste Details zum Flugzeugabsturz in Hohn bekannt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket