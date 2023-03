Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitag für Teile Schleswig-Holsteins eine Warnung vor Glätte herausgegeben. Hier erfahren Sie, wo Sie besonders vorsichtig sein sollten.

Am Dienstag wird es glatt.

Warnung vor Glätte in SH: Hier können Straßen und Wege rutschig werden

Kiel/Lübeck. Die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen vor glatten Straßen sowie Fuß- und Radwegen in Schleswig-Holstein. Für Freitag (10.03.) bis in die frühen Morgenstunden von Samstag (11.03.) gibt es eine Warnung vor Glätte und Gefrieren in zahlreichen Kreise im Norden. „Ein Tief, das von England über Niedersachsen ostwärts zieht, sorgt für wechselhaftes, winterliches Wetter“, erklären die Experten vom DWD.

Hier sehen Sie, wo die Warnung gilt:

Das aktuelle Wetter in Schleswig-Holstein

Wie entsteht Glatteis?

Wenn Wasser oder Schnee auf Straßen gefriert, entsteht Glatteis. Ob Schnee-, Reif-, Eisglätte oder Raueis - Winterglätte sorgt im Straßenverkehr für ein erhöhtes Unfallrisiko. Übrigens: Auch durch festgefahrenen Schnee, Reif und Schneematsch kann Straßenglätte entstehen.

Ein häufiges Problem im Winter ist Eisglätte, die bei überfrierender Nässe entsteht. Pfützen, die über Nacht gefrieren, oder Schnee, der durch die Sonne schmilzt und über Nacht wieder gefriert, kann am Morgen für böse Überraschungen auf den Straßen sorgen.

Wie verhalte ich mich bei Glatteis richtig?

Winterreifen sind Grundvoraussetzung für Sicherheit beim Autofahren im Winter. Doch bei Glatteis sollte man sich nicht allein auf die Winterreifen verlassen, denn bei Glatteis geraten diese ebenfalls schnell an ihre Grenzen. In diesem Fall ist fahrerisches Können das Einzige, was das Fahrzeug vor dem Ausbrechen bewahren kann. Den Witterungsverhältnissen angepasstes sowie vorausschauendes Fahren sind daher unerlässlich.

Glätte als Gefahr für Fußgänger und Fahrradfahrer

Doch nicht nur Autofahrer sind von Glätte betroffen. Wenn es glatt wird, müssen auch Fußgänger und Fahrradfahrer vorsichtig sein. Denn das Risiko, zu stürzen und sich zu verletzen, ist groß. Um es unfallfrei zur Arbeit oder zur Bushaltestelle zu schaffen, hilft ein Blick ins Tierreich. „Der Pinguingang ist eine einfache Methode, um sicher auf überfrorenem Boden zu gehen und einen Sturz zu vermeiden“, sagte Reinhard Hoffmann, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU).

Der Körperschwerpunkt sollte genau über dem vorderen, also dem auftretenden Bein liegen. Das schafft mehr Stabilität. Der Fuß setzt mit ganzer Sohle auf und zeigt dabei leicht nach außen, sodass das belastete Bein im rechten Winkel zum Boden steht. Die Schritte auf dem Eis sind langsam und klein.

Fahrradfahren bei Glätte

Kann auf das Fahrrad nicht verzichtet werden, ist beim Treten in die Pedale Vorsicht geboten. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) rät bei unsicheren Straßenverhältnissen, vor allem Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmenden zu halten und das Tempo zu drosseln.

In Kurven sollte weder getreten noch gebremst werden, da hier das Sturzrisiko am größten ist. Lässt sich das Bremsen nicht vermeiden, sollte es „früh und maßvoll“ geschehen.