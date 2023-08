Glasfaser: Der Kampf um neue Kunden

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

doppelt genäht hält besser. Diese Weisheit gilt in vielen Lebenslagen, aber eben nicht in allen. Ein Negativbeispiel der besonderen Art ist der Glasfaserausbau in Schleswig-Holstein. Der bemerkenswerte Eifer der verschiedenen Anbieter führt zwar auf der einen Seite dazu, dass in kurzer Zeit viele Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden. Auf der anderen Seite übertreiben die Unternehmen den Konkurrenzkampf derart, dass es in einigen Bereichen zum Doppelausbau kommt. Was das soll, erschließt sich nicht. Mein Kollege Ulrich Metschies hat sich die Lage auf dem heiß umkämpften Markt genauer angesehen.

Wer in den vergangenen Jahren an der Dauerbaustelle Kiellinie entlang gegangen ist, hat sich vermutlich häufiger gefragt, ob das denn nie aufhört. Offenbar nicht. Denn nun wurden an der Kieler Flaniermeile erneut Löcher in der Spundwand entdeckt. Da muss also was passieren. Aber lesen Sie selbst.

Es geht wieder los. Und zwar heute Abend um 19 Uhr. Nach dem Erfolg gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten trifft der THW Kiel im ersten Heimspiel der neuen Handball-Bundesligasaison auf den VfL Gummersbach. Sie können nicht live in der Wunderino-Arena dabei sein? Kein Problem, mit unserem Liveticker verpassen Sie kein Tor.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Feuerwehreinsatz in Neumünster: Auch dieser Silobrand war schwer zu löschen. © Quelle: Daniel Friedrichs

Das Feuer in Wesselburen war gerade erst unter Kontrolle, da brannte es in der Nacht zu Donnerstag erneut in einem Silo. Auch in Neumünster waren die Löscharbeiten schwierig. Anders als in Dithmarschen hatten die Einsatzkräfte die Lage aber bereits nach wenigen Stunden im Griff. Alles zum Einsatz lesen Sie hier.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN