﻿Glatteis bremst Verkehr aus – Hamburg besonders betroffen

Der Wetterwechsel bringt glatte Straßen mit sich. Die aus südwestlicher Richtung aufziehende Regenfront verwandelt Straßen und Wege im Land in Eisbahnen. Besonders schlimm hat es am Vormittag Hamburg getroffen.

Kiel. Die Wetterlage hat am Vormittag für glatte Straßen und Wege geführt. In Nordfriesland und auch in Hamburg gab es am Montag bereits Notlagen. Die Feuerwehr Hamburg forderte die Menschen auf, daheim zu bleiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis 10.15 Uhr zählte die Leitstelle der Hamburger Feuerwehr bereits 200 Unfälle und Stürze auf den Straßen. „Alle unsere Rettungswagen sind im Dauereinsatz“, so die Hamburger Feuerwehr.

Glatteis: Turnhalle in Hamburg dient Sichtung chirurgischer Notfälle

Die Lage in Hamburg ist so dramatisch, dass im Stadtteil St. Pauli eine Turnhalle für die Sichtung der chirurgischen Notfälle hergerichtet wurde. Dort wurde auch ein Bereitstellungsraum für die Rettungswagen eingerichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über die Warn-Apps Nina und Katwarn wurden alle Hamburgerinnen und Hamburger aufgefordert, in geschützten häuslichen Bereichen zu bleiben und unnötige Wege im Freien zu vermeiden.

Auch in Schleswig-Holstein gibt es Vorbereitungen für Blitzeis. Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) bereitet sich auch auf Auswirkungen vor. Eine Einstellung des Busverkehrs ist aber bislang noch nicht geplant. Es komme aber im gesamten Liniennetz zur Verspätungen, teilt die KVG mit.

In Kiel läuft der Verkehr trotz des Regens noch weitestgehend normal. Das gilt auch für die Einsätze von Feuerwehr und Polizei in der Landeshauptstadt. Der Winterdienst des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) ist aber im Einsatz.