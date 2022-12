﻿Glatteis-Gefahr: Deshalb gab es in Schleswig-Holstein keinen Schulausfall

Für Schleswig-Holstein gab es Montag eine Wetterwarnung: akute Glättegefahr. Dennoch wurde im Land kein Schulausfall angeordnet. Für das Bildungsministerium ist die Sicherheit auf dem Schulweg das maßgebliche Kriterium. Und die sei am frühen Morgen gewährleistet gewesen, sagte eine Sprecherin.

Gestreute Straßen und Wege begleiteten Schülerinnen und Schüler am Montagmorgen auf ihrem Weg in den Unterricht.

Kiel. Glatteis-Gefahr am Montag in Schleswig-Holstein, doch der Schulbetrieb lief normal ab. Warum gab es trotz Wetterwarnung keinen flächendeckenden Schulausfall in Schleswig-Holstein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das schleswig-holsteinischen Bildungsministerium begutachtete in den frühen Morgenstunden die aktuelle Verkehrssituation, sei dabei im ständigen Austausch mit der Polizei gewesen, sagte eine Sprecherin. Die Wetter- und Verkehrslage habe am Montagmorgen in Schleswig-Holstein keinen Anlass für einen flächendeckenden Schulausfall gegeben, ergänzte die Sprecherin.

Ministerium: Eltern können ihre Kinder zu Hause behalten

Laut Ministerium ist das maßgebliche Kriterium für die Anordnung von witterungsbedingtem Unterrichtsausfall die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern auf dem Schulweg. Daher sei die mutmaßliche Befahrbarkeit der Straßen „entscheidungsleitend“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Grundsätzlich gelte aber: Eltern, die für ihr Kind eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg sehen, können es zu Hause behalten oder auch vorzeitig vom Unterricht abholen. Bei gefährlichen Wetterlagen kann auch gebietsweise Unterrichtsausfall durch das Ministerium angeordnet werden.

Hotline informiert über aktuelle Situation

Im Zweifel geschieht dies für alle Schulen eines Kreisgebiets, auch wenn nicht überall die Schülerinnen und Schüler in gleicher Weise gefährdet sind. Laut Ministerium erfolgt die Anordnung in den kreisfreien Städten in aller Regel für das gesamte Stadtgebiet.

Um sich über aktuelle Entwicklungen informieren zu können, hat das Ministerium eine Hotline mit einer Bandansage unter Tel. 0800/1827271 eingerichtet, die rund um die Uhr erreichbar ist.