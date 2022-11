﻿„Global“-Verkauf an Disney: Wie der Chef der Meyer-Werft den Deal einfädelte

Die „Global Dream“ der insolventen MV Werften ist an den Disney-Konzern verkauft worden. Eine wichtige Rolle hat dabei Bernard Meyer gespielt, der in seiner Werft im niedersächsischen Papenburg selber Kreuzliner baut.

Wismar. Bernard Meyer hat seine Kontakte spielen lassen und Werbung für ein Kreuzfahrtschiff gemacht, das nicht in seiner weltweit bekannten Werft im niedersächsischen Papenburg entstanden ist, sondern in Wismar. Er lobt die hervorragende Qualität der „Global Dream“. Die sei außerdem in den vergangenen Monaten hervorragend gepflegt worden – trotz Insolvenz.

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für die Schiffbauer

Als die MV Werften im Januar 2022 wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie Konkurs anmelden mussten, habe die Nachricht wie eine Schockwelle die maritime Branche getroffen, inklusive der Zulieferer. Die seien für 75 Prozent aller Schiffe verantwortlich. „Es wurde nicht nur eine Werftgruppe in Frage gestellt, sondern die gesamte Industrie, auch unsere Standorte in Papenburg und Rostock“, betont Bernard Meyer. Deshalb habe er das Schiff in seinem Netzwerk angeboten und versucht, alle bekannten Reedereien von dem Potenzial des Schiffes zu überzeugen.

Einige Male sei er in geheimer Mission an die Ostseeküste gereist, um sich das 342 Meter lange Schiff anzuschauen. Am 17. November ist er nun mit guten Nachrichten zurückgekehrt: Der amerikanische Disney-Konzern hat die „Global Dream“ gekauft – und den Schiffbauern damit ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht, so Betriebsrätin Ines Scheel. Sie könnten das Schiff jetzt zu Ende unter der Leitung der Papenburger Meyer Werft bauen und abliefern und damit die Zeit überbrücken, bis der neue Werftenbesitzer, der U-Boot-Bauer TKMS, die Arbeit in Wismar aufnimmt und die Belegschaft aufstockt.

Designer und Konstrukteure werden als erste gebraucht

Eigentlich ist das 342 Meter lange Schiff bis zu 75 Prozent fertig – Bernard Meyer spricht nun von 60 Prozent. Denn es muss umgebaut und auf die Bedürfnisse des Disney-Konzerns angepasst werden. Der setzt auf Familien als Kunden und hat auf seinen anderen Schiffen überhaupt keine Casinos an Bord. Von denen waren etliche vorgesehen, als der Bau der „Global Dream“ 2018 für den asiatischen Markt begann. Auch Platz für 9500 Menschen sollte es geben. Jetzt ist eine Kapazität von rund 6000 Passagieren bei etwa 2300 Besatzungsmitgliedern vorgesehen. Außerdem soll es einen umweltfreundlicheren Methanol-Antrieb geben.

Dafür müssen die Tanks und viele Rohrleitungen angepasst werden. Maschinenentwickler, Designer und Konstrukteure werden deshalb als erste gebraucht und eingestellt, kündigt Bernard Meyer an. Wann die ersten Arbeitsverträge unterzeichnet werden, steht noch nicht fest. Doch bis Ende Januar 2023 ist die Transfergesellschaft für die ehemaligen Beschäftigten noch einmal verlängert worden.

Laut Ines Scheel hätte es ohne die Meyer-Werft dieses Ergebnis nicht gegeben. Nun hoffe sie, dass am Schiff viel umgebaut werden muss, damit es viel Beschäftigung gibt. Die Kollegen hätten ihr gesagt: „Heute ist der beste Tag in den vergangenen zehn Monaten.“

Die Disney-Schiffe sollen nachhaltiger werden

Warum nicht gleich losgelegt werden kann, erklärt Bernard Meyer so: Auf den Schiffen der Reederei werden viele Dinge aus Disney-Filmen und Freizeitparks integriert. Damit beschäftige sich eine eigene Gruppe. Außerdem überlege nun ein Heer von Ingenieuren bis ins Detail, wie die Restaurants gestaltet und die Casinos zu öffentlichen Bereichen umgestaltet werden können. Des Weiteren brauche es Kindergärten für verschiedene Altersgruppen.

Hinzu komme das Thema Nachhaltigkeit. Das spiele beim Konzern eine wichtige Rolle und soll sich auch in den Umbauten wiederfinden. In Fahrt gehen soll es 2025. „Dann lebt es mindestens 40 Jahre, also bis 2065, bis dahin soll es CO -frei sein“, so Bernhard Meyer. Einen LNG-Antrieb einzubauen, sei nicht mehr möglich, deshalb bekommt es einen Methanol-Antrieb. Und Methanol könne hoffentlich später auch grün erzeugt werden.

Die Meyer Werft in Papenburg hat mit Disney bereits zusammengearbeitet. Vor zehn Jahren seien zwei Schiffe gebaut worden, die sehr erfolgreich sind. Jetzt im Frühjahr wurde ein weiteres Schiff abgeliefert. Der Optimismus in der Kreuzfahrtindustrie sei nach Milliarden-Verlusten durch Pandemie wieder zurückgekehrt. Doch es gäbe weiterhin Risikofaktoren – eine neue Corona-Welle und die Inflation, die das Leben vieler Menschen verteure. Dennoch glaubt Bernard Meyer an die Branche und an ihre Innovationen. Als Schiffbauer seien seine letzten Besuche in Wismar katastrophal gewesen. „Weil ich in so einer tollen Halle stand, aber keine Leute bei der Arbeit gesehen habe.“ Nun werde das Schiff in Wismar fertiggebaut und abgeliefert. „Damit ist und bleibt es ein Schiff aus Wismar. Ich bin dankbar, dass wir dazu einen Beitrag leisten konnten.“