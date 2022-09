„Goodbye“, Queen Elizabeth II.

In der Westminster Abbey in London haben Staats- und Regierungschefs sowie Angehörige von Königshäusern Abschied von Queen Elizabeth II. genommen. Ein Staatsakt, der weltweit verfolgt wurde. Weitere Themen in der „Post aus dem Newsroom“ sind die Knappheit von Kohlensäure und Probleme, mit denen sich Tagesmütter konfrontiert sehen.

2000 offiziell geladene Gäste, Hunderttausende Trauernde an den Straßen Londons und Millionen TV-Zuschauer weltweit: Das Staatsbegräbnis für die britische Königin Elizabeth II. zog heute die größte Aufmerksamkeit auf sich. In Kiel und anderen Städten wehten die Flaggen auf Halbmast, um der Monarchin eine letzte Ehre zu erweisen. Der Erzbischof von Canterbury sieht den Grund für die große Anteilnahme am Tod der Queen in deren Art, auf Menschen zuzugehen:

„Sie war fröhlich, für so viele da und hat eine Vielzahl von Leben berührt“, sagte Justin Welby in seiner Predigt bei der Trauerfeier für Elizabeth II. am Montag in der Westminster Abbey.

König Charles III. hat das Staatsbegräbnis für seine Mutter sichtlich gerührt. Als zum Abschluss des Gottesdienstes die Nationalhymne „God save the king“ ertönte, schienen sich die Augen des Monarchen, der nicht mitsang, mit Tränen zu füllen. Ausführlichere Informationen zur Trauerfeier finden Sie hier.

In der Region bleibt unterdessen die Energiekrise das dominierende Thema. Betroffen davon sind auch Tagesmütter, die im Vergleich zu Kitas auf den steigenden Energiekosten sitzen bleiben. Gitta Maleck und Sandra Kautek aus Preetz wissen deshalb nicht mehr weiter. Müssen sie ihre Kindertagespflege schließen? Und wenn ja - was bedeutet das für die Eltern, die ihnen ihre Kinder anvertraut haben? Jorid Behn greift alle Aspekte in den folgenden zwei Storys auf.

Den Brauereien und Mineralbrunnen im Land setzt nicht nur die Energiekrise zu. Rohstoffe und Kronkorken werden teurer. Und jetzt wird auch noch die Kohlensäure knapp. Ein Stoff, der nicht nur für Sprudelwasser unverzichtbar ist. Mein Kollege Ulrich Metschies hat mit Brauern und Abfüllern gesprochen und herausgefunden, dass zumindest eine Marke im Land nicht von der Knappheit betroffen ist. Weil sie vor Jahren in eine eigene CO2-Anlage investiert haben. Wie es um die zwei Branchen in Schleswig-Holstein aktuell steht, lesen Sie hier:

Ein letztes "Goodbye": König Charles III. (2.v.r.) und Königsgemahlin Camilla (r) nehmen Abschied von Königin Elizabeth II.. © Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

