Google Street View in Schleswig-Holstein: Wie kann ich mein Haus verpixeln lassen?

Kiel. Ab dem 22. Juni macht Google in ganz Schleswig-Holstein Aufnahmen für seinen Kartendienst Google Street View. Abgebildet werden viele Orte, mit Straßen, Häusern, Autos und Passanten. Betroffene können gegen die Veröffentlichung aber Widerspruch einlegen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Datenschutz.

Was genau nimmt Google auf? Sind das Videos oder Fotos?

Die Google-Autos filmen keine Videos, sondern erstellen alle paar Meter hoch auflösende 3D-Panoramabilder. Diese werden später mit einer Software digital miteinander verknüpft, so dass sich die Anwenderinnen und Anwender virtuell in dem Straßenbild auf dem Smartphone oder PC bewegen können. Die insgesamt neun Kameras befinden sich in 2,9 Metern Höhe und erfassen auch Straßenschilder und Schriftzüge von Geschäften. Auto-Kennzeichen und die Gesichter von Passanten werden automatisch verpixelt.

Wogegen kann ich bei Google Street View Widerspruch einlegen?

Als Eigentümer oder Mieter eines abgebildeten privaten Grundstücks oder Hauses kann man der Veröffentlichung widersprechen. Dann muss Google die entsprechende Stelle verpixeln. Wenn das eigene Auto oder die eigene Person in dem Dienst abgebildet ist, nimmt Google auf Antrag der betroffenen Person über die Verpixelung von Kennzeichen und Gesicht hinaus eine Unkenntlichmachung des gesamten Fahrzeugs beziehungsweise der gesamten Person vor.

Wie kann ich Widerspruch einlegen?

Da gibt es mehrere Optionen:

per E-Mail an streetview_deutschland@google.com

per Brief an Google LLC, Betr.: Street View, PO Box 111607, 20416 Hamburg

per Online-Formular auf der Internetseite von Google Street View

über das „Problem melden”-Feature von Google Street View, das bei jeder Aufnahme ausgewählt werden kann

Welche Angaben fordert Google, wenn ich mein Haus unkenntlich gemacht haben möchte?

Bei privaten Häusern genügt die Anschrift des Hauses (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort). Bei Gebäuden mit mehreren Wohnungen sind zusätzliche Angaben (beispielsweise das Stockwerk) erforderlich, die das Auffinden der Wohnung in der Fassade ermöglichen.

Muss ich Nachweise erbringen, wenn ich mein Haus verpixeln lassen möchte?

Im Regelfall fordert Google keine Nachweise dafür, dass man Eigentümer oder Mieter des zu verpixelnden Hauses ist. Zulässig sind aber nur Anträge, die von Betroffenen stammen.

Wie schnell muss Google meinen Widerspruch bearbeiten?

„Eine genaue, offizielle Frist gibt es nicht“, sagt Dennis Hardtke von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Aber: Google selbst verspricht eine Bearbeitung innerhalb von zwei Monaten. „Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, kann man Betroffenen raten, nachzuhaken“, so Hardtke.

Warum muss ich bei Google Street View überhaupt widersprechen und werde nicht um Zustimmung gebeten?

Im Fall von Google Street View muss laut Dennis Hardtke zwischen Individualrechten und einem Kollektivgut abgewägt werden. „Google Maps, zu dessen Dienst Google Streetview eine Erweiterung darstellt, entspricht einem allgemeinen Bedürfnis.“ Außerdem komme das Argument der Einfachheit der Durchführung hinzu, weswegen in diesem Fall eine Widerspruchslösung rechtens ist. „Dadurch sind die Individualgüter trotzdem gewahrt.“

Was macht eigentlich Apple?

Die Aktivitäten von Apple dürften ein wichtiger Grund sein, warum Google seinen Dienst Street View in Deutschland mit frische Aufnahmen aktualisieren will. Der iPhone-Konzern hat 2019 den virtuell begehbaren Straßenplan Lock Around angekündigt und inzwischen auch in Deutschland fast flächendeckend eingeführt. Ähnlich wie Google bietet Apple den Hauseigentümern und Mietern an, unerwünschte Aufnahmen von ihren Häuserfassaden auf Antrag hin zu verpixeln. Doch bislang haben weniger als Hundert Menschen davon Gebrauch gemacht. Lock Around kann zwar nur auf Apple-Geräten genutzt werden, lässt aber insbesondere auf dem Smartphone den Kartendienst von Google im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen.

