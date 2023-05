﻿Habeck & Co: So funktioniert das Netzwerk der Grünen in Schleswig-Holstein

Kiel. Während Schleswig-Holsteins Sozialdemokraten ihre Talfahrt fortsetzen, machen sich die Grünen Hoffnung, in einigen Jahren noch mehr der wichtigsten Positionen im Land zu besetzen. Seit 2012 ist die Partei kontinuierlich an der Landesregierung beteiligt, derzeit an der Seite der CDU. Seit ihrem Sieg in Kiel zur Kommunalwahl träumen die Grünen sogar vom eigenen Oberbürgermeister. Man sollte sich vom toleranten Tonfall nicht täuschen lassen: Ein Blick auf das Netzwerk zeigt, dass die Nord-Grünen längst von CDU und SPD gelernt haben und strategisch einen Schalthebel nach dem anderen mit eigenen Leuten besetzen.

Wie das funktioniert, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der Mann aus Flensburg, am besten begriffen. Vor seinen Sprung 2018 nach Berlin war der heute 53-Jährige seit 2012 Umwelt- und Landwirtschaftsminister in Kiel und davor drei Jahre Landtagsabgeordneter. Ältere Parteifreunde erinnern sich noch sehr genau an den Parteitag 2009 in Neumünster, als er gegen den damaligen Fraktionschef Karl-Martin Hentschel putschte. Dieser hatte bereits wohlweislich auf eine Kampfkandidatur gegen den beliebten Newcomer um Listenplatz 2 verzichtet, bekam aber auch für Platz 4 keine Mehrheit.

Wichtige spätere Weggefährten waren schon damals an Habecks Seite: die heutige Finanzministerin Monika Heinold (64), Landtagsvize Eka von Kalben (58), der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz (52) – und Anke Erdmann.

Habeck verbindet mit Kämpfer und Erdmann eine persönliche Freundschaft

Anke Erdmann ist seit 2022 Landesparteichefin der Grünen, galt über viele Jahre als versierte Bildungspolitikerin im Landtag und war zeitweise Staatssekretärin im Hause Habeck. Die 50-jährige Diplom-Volkswirtin hatte in den späten 1990er-Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim grünen Bundestagsabgeordneten Klaus Müller gearbeitet. Als dieser 2000 nach Schleswig-Holstein wechselte und mit gerade mal 29 Jahren Heide Simonis „Jümaz“ wurde, der „jüngste Landwirtschafts- und Agrarminister aller Zeiten“, ging Erdmann mit, um unter anderem das Ministerbüro zu leiten. Müller wurde später erst Chef der Verbraucherzentrale NRW, dann des Bundes, seit vergangenem Jahr ist er Präsident der Bundesnetzagentur – und damit erneut ein wichtiger Gesprächspartner im Hause Habeck.

Und noch eines ist interessant zu erwähnen: Anke Erdmann ist mit dem Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) verheiratet, die beiden haben einen Sohn. Dessen Patenonkel heißt Robert Habeck. Mit Robert Habeck und seiner Frau, der Autorin Andrea Paluch, verbindet die Erdmann-Kämpfers eine enge Freundschaft, die weit über den politischen Bereich hinausgeht. Bevor Kämpfer OB wurde, war er 2012 bis 2014 Habecks Staatssekretär.

Die Kieler Grünen werden von anderen grünen Kreisverbänden seit Langem argwöhnisch beäugt. Wer Karriere machen will, müsse dort sozialisiert sein, heißt es immer wieder. Beispiel Luise Amtsberg: Bevor die heute 38-Jährige Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt wurde, hatte sie in Schleswig-Holstein seit 2009 als Landtags- und seit 2013 als Bundestagsabgeordnete eine steile Karriere hingelegt. Sie gilt längst als eine der wichtigsten Strippenzieherinnen.

Kein Zufall dürfte es sein, dass noch am Abend der Kommunalwahl 2023 in der Kieler Räucherei, wo diesmal die Grünen statt der SPD feierten, ein neuer Name lanciert wurde: Samet Yilmaz, Co-Spitzenkandidat aus Kiel-Gaarden, könnte bei der Direktwahl 2025 grüner Direktkandidat werden, raunte mancher. Amtsberg war auch auf der Party. Der Islamwissenschaftler Yilmaz ist ein Studienfreund aus alten Zeiten.

Amtsberg ist verheiratet mit David Simon, der in Berlin als grüner Mastermind gilt, schon für Parteigranden wie Cem Özdemir und Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt arbeitete und zuletzt das Duo Robert Habeck/Annalena Baerbock beriet.

Junge Grünen-Clique um Aminata Touré und Lasse Petersdotter

In Luise Amtsbergs Bundestagsbüro tauchte 2014 eine neue Mitarbeiterin auf: Aminata Touré, heute Sozialministerin in Schleswig-Holstein und zuletzt an der Seite von Monika Heinold Spitzenkandidatin der Nord-Grünen zur Landtagswahl. Touré (30) ist verheiratet mit Joschka Touré, einem ehemaligen Habeck-Pressesprecher im Umwelt- und Agrarministerium. Eng befreundet ist sie mit Lasse Petersdotter (33), dem direkt gewählten Landtagsabgeordneten aus Kiel-Nord und seit 2022 Fraktionschef der Grünen im Landtag.

Sollte Monika Heinold vor Ablauf der Legislatur in den Ruhestand wechseln, werden Petersdotter gute Chancen eingeräumt, neuer Finanzminister zu werden. Touré und Petersdotter haben einen eigenen Podcast: „Das nehme ich mal mit“. Zur jungen Clique gehört auch Steffen Regis, Habecks ehemaliger persönlicher Referent und Landesvorsitzender von 2017 bis 2022. Der 34-Jährige hatte sich zuletzt um Strategiefragen zur Kommunalwahl verdient gemacht.

Ein paar Namen seien nachgetragen: Habecks Bruder, Hinrich Habeck (51), ist seit 2022 Geschäftsführer der Landes-Wirtschaftsförderungsgesellschaft WTSH. Udo Philipp (59), Staatssekretär bei Habeck in Berlin, hatte 2019 bis Ende 2021 in gleicher Funktion für Heinold in Kiel gearbeitet. Philipp machte zuletzt wegen Interessenskonflikten Negativschlagzeilen, weil er laut einem Medienbericht offen von Beteiligungen und Förderungen junger Firmen profitierte.

Zu erwähnen ist auch Joschka Knuth. Er gilt mit seinen gerade mal 29 Jahren als Wunderkind der Grünen. Der Unternehmensberater aus Eckernförde ist Staatssekretär des grünen Umweltministers Tobias Goldschmidt (41), war zuvor Landtagsabgeordneter – und in seinem jungen Leben bereits persönlicher Referent wie auch Pressesprecher von Habeck.

Und dann ist da noch die Top-Juristin Katja Günther (56), ebenfalls Staatssekretärin im Kieler Umweltministerium. Die ehemalige Grünen-Fraktionschefin im Rathaus war 2015 nach einer Menge Regierungserfahrung in Kiel als Staatsrätin in die Hamburger Justizbehörde gewechselt. Dort rasselte sie mit der grünen Justizsenatorin Anna Gallina in Kompetenzstreitigkeiten aneinander – und zog den Kürzeren. Günther besann sich auf die kurzen Drähte der Grünen in Schleswig-Holstein. Die funktionieren bestens.

