Graue Schiffe, gefundenes Tafelsilber und eine Blaukrabbe

über 75 Jahre schlummerte ein Geheimnis auf dem Boden der Kieler Förde: Rund 300 Silber-Artefakte der „Monte Olivia“, die Taucher seit August 2022 in mehr als 20 Einsätzen bei Wassertemperaturen zwischen vier und sieben Grad ans Tageslicht gebracht haben. Doch wie gelangte der Silberschatz dorthin? Hierzu muss man die Geschichte kennen. Das Passagier- und Lazarettschiff der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft (besser bekannt als Hamburg-Süd) wurde bei einem schweren Bombenangriff im April 1945 im Kieler Scheerhafen getroffen und kenterte. Bei der Bergung des Wracks 1946 gingen dann wohl die Karaffen, Teller und das Tafelsilber über Bord.

Dass der Schatz im vergangenen Jahr entdeckt wurde, ist übrigens ein Zufall ... Denn eigentlich sollten die Taucher ganz was anderes vom Meeresboden holen. Mein Kollege Thomas Eisenkrätzer hat die Taucher begleitet. Lesen Sie seine Story und werfen Sie auch einen Blick ins Video - es lohnt sich!

Bleiben wir an der Kieler Förde. Am Norwegenkai hat die Megayacht „Norn“ festgemacht. Das besondere an ihr: Sie sieht nicht unbedingt aus wie ein Luxusschiff, sondern erinnert optisch eher an ein graues Marineschiff. Die bei Lürssen in Schacht-Audorf gebaute Yacht kam aber nicht auf direktem Weg nach Kiel. Frank Behling kennt die Hintergründe der etwas längeren Jungfernfahrt:

Wir wollen uns heute aber nicht nur Schiffen widmen. Wir nehmen den Tag der Pressefreiheit zum Anlass, Ihnen das E-Paper der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Weil Journalismus elementar für eine Demokratie ist und Orientierung im Alltag bietet. Auch in unserer Region. Überzeugen Sie sich von unserem Produkt - und wenn es Ihnen gefällt und Sie noch kein Abonnent / keine Abonnentin sein sollten, vielleicht kommt Ihnen unser Angebot zum Tag der Pressefreiheit entgegen ...

Was Eltern auf jeden Fall bewegt: das Kita-Portal des Landes Schleswig-Holstein. Einfach sollte es sein. Und einen schnellen Überblick geben, wo Kita-Plätze frei sind. Doch was Mütter und Väter erleben, ist alles andere als ein hilfreiches Angebot, um schnell einen Platz in der Wunsch-Kita zu bekommen. Anne Holbach hat das Sozialministerium mit den Problemen konfrontiert.

Falls Sie auch Probleme mit dem Kita-Portal SH haben bzw. hatten - hier können Sie uns Ihre Erfahrung schildern!

Die Blaukrabbe wurde im April 2023 am Stand des Ostseebades Ahlbeck gefunden. © Quelle: Stefan Sauer/dpa

Von einem „Sensationsfund“ an der Ostsee ist die Rede: Ganz anders als einheimische Krabben sah der Fund eines Spaziergängers auf Usedom aus. Laut einer Expertin handelt es sich um den ersten Nachweis einer Blaukrabbe in der südlichen Ostsee. Zum Artikel.

