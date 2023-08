﻿Grauenvolles Tierdrama im Kreis Plön: 700 tote Schweine im Stall

Richtung Hamburg

A7: Zwei Verletzte bei Unfall in Höhe des Bordesholmer Dreiecks

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A7 in Höhe des Bordesholmer Dreiecks am Dienstagvormittag verletzt worden. Der Verkehr Richtung Hamburg wurde bis zum Mittag auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.