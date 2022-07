Debatte um Teilzeit-Lehrer in SH / Viele Fragen zum Reiserecht

In Schleswig-Holstein hat bald jedes Grundschulkind Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Doch für dieses Szenario fehlen Lehrer. Der Koalitionsvertrag sieht deshalb eine Prüfung der Personalregeln vor. Ob Teilzeit-Lehrer künftig mehr arbeiten müssen, ist Thema in der „Post aus dem Newsroom“. Plus: Telefonaktion zum Reiserecht und mehr.