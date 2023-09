﻿Darum empfiehlt SH der „gesamten Bevölkerung“ die Grippeimpfung

Kiel. Der Sommer dreht eine Ehrenrunde, doch in Schleswig-Holsteins Arztpraxen sind die Vorboten der kalten Jahreszeit schon spürbar: „Die erste Infektwelle läuft“, sagt Jens Lassen vom Verband der Hausärzte. Mit Blick auf eine heftige Grippewelle in Australien, die besonders Kinder getroffen hat, warnen Mediziner davor, im Schatten neuer Coronavarianten die Influenza zu unterschätzen – und rufen zur Impfung auf.

Grippe und Co.: Kinderklinik in Kiel erwartet „heißen Tanz“ im Herbst

„Uns steht ein heißer Tanz bevor“, lautet die düstere Einschätzung des Chefarztes der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK), Tobias Ankermann: „Wir werden eine Influenzaepidemie und andere Viren und viele Konsultationen haben – und es wird das System wieder an die Grenzen bringen.“ Der Virologe Prof. Helmut Fickenscher wagt zwar keine Prognose, doch er verweist auf eine weitgehende Empfehlung des Landes: „Für die Grippe-Impfung gelten die Empfehlungen der Stiko, in Schleswig-Holstein ist sie aber darüber hinaus für die gesamte Bevölkerung empfohlen.“

Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut (RKI) rät insbesondere Personen ab 60 sowie Menschen mit Grunderkrankungen zur Schutzimpfung. Aus Sicht des Landes ist sie sogar schon ab dem Alter von sechs Monaten „sinnvoll“. Für Kinder gelte dies etwa, „da sich eine Influenza in Gemeinschaftseinrichtungen leicht ausbreiten kann“, heißt es auf dem Online-Landesportal. So würden auch diejenigen geschützt, die keine Impfung bekommen können – etwa Babys unter sechs Monaten.

Fickenscher: „Grippeimpfung für gesamte Bevölkerung empfohlen“

Kinderärzte im Norden kennen diese Empfehlung schon lange. Eine einheitliche Position dazu gebe es aber nicht, so der Chef des Verbands der Kinder- und Jugendärzte, Dr. Ralf van Heek: „Ich folge der Stiko.“ Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) hält sich zurück: „Ob eine Grippeschutzimpfung außerhalb der Risikogruppen sinnvoll sein kann, sollten Patientinnen und Patienten mit ihrem Haus- oder Kinderarzt besprechen.“

Für Fickenscher liegt der Sinn der umfassenden Empfehlung auf der Hand: „Für einen Schutz der gesamten Bevölkerung ist eine möglichst hohe Impfquote notwendig.“ 75 Prozent der älteren Menschen sollen nach den Vorstellungen der EU sein. Bundesweit lag die Impfquote in der Saison 2021/2022 aber gerade mal bei 43,3 Prozent, im Norden bei etwas über 50 Prozent.

Neuer Corona-Impfstoff soll im September nach SH kommen – aber nicht in Einzeldosen

Grippeimpfungen sind in Schleswig-Holstein schon jetzt in einigen Praxen möglich. Hausarzt Lassen verspricht: „Wir werden selbstverständlich diejenigen impfen, die es wollen – auch wenn sie nicht von der Stiko-Empfehlung eingeschlossen sind.“ Er wirbt dafür, sich im Herbst gegen Influenza und Corona zu schützen. Noch im September sollen angepasste Corona-Vakzine ausgeliefert werden, vorerst allerdings nicht in Einzeldosen.

