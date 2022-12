﻿Grippewelle in Schleswig-Holstein: Mehr als 1300 Fälle in einer Woche

Die Zahl der Grippefälle in Schleswig-Holstein steigt: In der vergangenen Woche wurden 1300 neue Influenza-Erkrankungen gemeldet. Das waren 177 mehr als in der Vorwoche. Krankenhäuser und Arztpraxen sprechen von sehr hohen Zahlen.

Mit der kalten Jahreszeit nehmen die Infektionen mit Influenza wieder zu: Nachdem es dank Corona-Schutz-Maßnahmen in den vergangenen zwei Jahren nur wenige Grippefälle in Schleswig-Holstein gab, sind die Fallzahlen derzeit extrem hoch.

Kiel. In Schleswig-Holstein ist die Grippewelle voll angekommen: 1311 Influenzafälle wurden laut Wochenbericht des Instituts für Infektionsmedizin Kiel in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Die landesweite Inzidenz liegt damit bei 44,9. Bis zum Stichtag am 20. Dezember wurden innerhalb einer Woche 94 Menschen mit Grippe in Krankenhäusern aufgenommen und drei infizierte Menschen starben. Seit Oktober gab es bereits 3797 bestätigte Influenza-Erkrankungen im Land.

Allein in Kiel summierten sich die Fälle in den vergangenen vier Wochen auf 400 Erkrankte. Das macht sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar, wo derzeit mehr Menschen mit Influenza als mit Corona auflaufen. "Im Dezember wurden bis heute 115 Patientinnen und Patienten positiv auf Influenza getestet. Das ist die höchste Anzahl an positiven Influenza-Testergebnissen, die das Städtische Krankenhaus Kiel jemals hatte", sagt Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel.

Grippe: Vor allem ältere Menschen und Vorerkrankte von schweren Verläufen betroffen

Auch im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein überwiegen in der Kieler Notaufnahme die Grippefälle, Corona-Patienten seien nicht mehr so viele dabei, sagt Dr. Domagoj Schunk. Dem Leiter der Interdisziplinären Notaufnahme zufolge ist viel los. „ Fieber, Husten und Synkope – also Schwächeanfälle – sind typische Symptome, mit denen die Menschen zu uns kommen.“

Den größten Teil der Grippekranken könnten sie beruhigen und nach Hause schicken, einige müssten aber in der Klinik bleiben. Das seien vor allem ältere Menschen und Vorerkrankte etwa mit geschädigter Lunge oder geschwächtem Immunsystem, für die so ein Infekt oft gefährlich werde.

Viele Kliniken kämpften mit hoher Auslastung, zugleich seien die Kapazitäten auf den Stationen reduziert, weil es auch beim Personal zu Ausfällen komme. „Über die Feiertage könnte sich die Lage verschärfen“, glaubt Schunk.

In den vergangenen vier Wochen gab es in Schleswig-Holstein 285 Hospitalisierungen von Influenza-Patienten. Dass die Verläufe insgesamt schwerer sind als in zurückliegenden Grippewellen können die Krankenhäuser nicht bestätigen.

"In der ersten Hälfte der Pandemie war Influenza so gut wie gar nicht mehr vertreten, jetzt ist die Grippe wieder voll da", sagt der Arzt. Von Anfang Oktober 2021 bis diesen April gab es nur 214 Grippefälle in Schleswig-Holstein, im Jahr 2020 waren es sogar nur acht. Die Kurve zu Atemwegserkrankungen in der bundesweiten Statistik des Robert-Koch-Instituts gehe gerade steil nach oben. "Die Zahlen liegen jetzt schon über den Werten, die in der Grippewelle 2017/18 erreicht wurden."

2018 waren in Schleswig-Holstein insgesamt 8818 Menschen von Grippe betroffen und es kam zu 44 Todesfällen. Dieses Jahr kamen bislang acht Influenza-Erkrankte ums Leben.

Hausärzte raten zur Grippeimpfung

Die höchsten Inzidenzen herrschen aktuell in den Kreisen Herzogtum-Lauenburg, Pinneberg und die Stadt Lübeck. In Flensburg und Neumünster sind die Fallzahlen dagegen noch niedrig. So liegen im Friedrich-Ebert-Krankenhaus beispielsweise derzeit nur drei Grippe-Patienten, heißt es auf Anfrage.

Auch die Hausarztpraxen im Land sind mit einer großen Zahl an Atemwegserkrankungen konfrontiert: „Unsere Sprechstunden sind wie die Klinikambulanzen und Kinderarztpraxen auch rappelvoll“, sagt Jens Lassen, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein.

Mehr als die Hälfte der Erkältungskrankheiten seien derzeit laut RKI durch Influenzaviren verursacht. „Wir können daher allen Menschen über 60, den Schwangeren und chronisch Kranken nur raten, sich noch gegen Grippe impfen zu lassen“, so Lassen.