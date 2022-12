﻿Grippewelle trifft Schleswig-Holstein zum Weihnachtsfest: Wo gibt es Hilfe?

Kiel. Ausgerechnet zum Weihnachtsfest trifft die Grippewelle Schleswig-Holstein mit voller Wucht. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren Corona die Feiertage beherrschte, häufen sich nun die Influenzafälle massiv. Besserung ist nicht in Sicht, wie die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) und das Gesundheitsministerium in einer gemeinsamen Mitteilung warnen. Patienten, die über Weihnachten ärztlichen Rat brauchen, müssen sich demnach auf lange Wartezeiten einrichten.

Die jüngsten Zahlen sprechen für sich: Laut Wochenbericht des Instituts für Infektionsmedizin Kiel wurden allein in den vergangenen sieben Tagen mehr als 1300 Influenzafälle offiziell gemeldet. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt bereits bei knapp 45. Auch die ersten Grippetoten gibt es zu beklagen.

Die Daten der Krankenkassen bestätigen den allgemeinen Trend: Krankheitsbedingt hätten in Schleswig-Holstein zuletzt so viele Menschen wie nie zuvor wegen Atemwegserkrankungen und Erkältungen bei der Arbeit gefehlt, meldet die Techniker Krankenkasse.

Arztpraxen und Notaufnahmen am Rande der Kapazität

Kassenärzte und Gesundheitsministerium gehen davon aus, dass die Infektionswelle mit einem hohen Aufkommen an Krankheitsfällen „voraussichtlich auch über die Feiertage und während der Weihnachtsferien anhalten“ wird. Arztpraxen, Notaufnahmen und Rettungsdienst seien davon gleichermaßen betroffen und „arbeiten am Rande ihrer Kapazitäten“, heißt es in der Erklärung.

Bis zu 30 Minuten Wartezeit am Telefon

Darin wird explizit auf den Patientenservice verwiesen. Er steht bei akuten Beschwerden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 116117 zur Verfügung. Engpässe sind aber programmiert. Patienten und Patientinnen müssten – trotz einer hohen Zahl an Telefonleitungen – mit Wartezeiten von bis zu 30 Minuten rechnen, heißt es von der KVSH. Dies gelte besonders in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Patienten sollten auf eine andere Zeit ausweichen, so der Ratschlag.

In vielen Praxen herrscht wegen der Infektionswelle bereits seit Wochen Ausnahmezustand. „Unsere Sprechstunden sind wie die Klinikambulanzen und Kinderarztpraxen rappelvoll“, bestätigt Jens Lassen, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein.

Notaufnahmen sollten nicht spontan aufgesucht werden

Auch die Notaufnahmen der Kliniken sind betroffen. KVSH und Ministerium bitten darum, sie nicht spontan aufzusuchen, sondern nur auf Empfehlung der 116117. Der Rettungsdienst unter 112 sollte nur bei einem lebensbedrohlich erscheinenden Zustand wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder einem schweren Unfall angerufen werden.

Landesregierung spricht Empfehlung zum Maskentragen aus

Die Landesregierung erinnert sich in dieser Situation auch wieder an die Maske. Weil sich Corona auf dem Rückzug befindet, hatte das Kabinett zuletzt beschlossen, ab Januar auch in Bussen und Bahnen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes zu beenden. Angesichts der neuen Infektionswelle hat die Landesregierung nun immerhin eine Empfehlung zum Maskentragen für Menschen ausgesprochen, die selbst zu Risikogruppen gehören, die in engem Kontakt zu Risikogruppen stehen und für Menschen mit Erkältungssymptomen.