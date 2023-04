Eierfärben und Osterfeuer? Wir wollten in unserer großen Umfrage wissen, wie die Menschen in der Region Ostern feiern – und welche Traditionen und Rituale dazu gehören. Hier gibt es alle Ergebnisse unserer Leserumfrage im Überblick.

Große Umfrage: So feiern die Menschen in unserer Region Ostern

Kiel. Ostern ist das wichtigste Fest im christlichen Kirchenkalender. Als Familienfest ist es zudem tief in der Gesellschaft verwurzelt. Dabei haben sich über die Jahrhunderte gewisse Traditionen entwickelt.

Wir wollten mit unserer Umfrage wissen, wie unsere Region Ostern feiert: Ostereier suchen, ein Osterfeuer besuchen, das Ende der Fastenzeit feiern und im Kreise der Familie essen – welche Rituale gehören für Sie zum Osterfest? Hier lesen Sie die Umfrage-Ergebnisse:

Ostern: Was feiern wir da eigentlich?

Ostern gehört zu den wichtigsten Festen im Christentum. Während am Gründonnerstag an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern, und am Karfreitag an die Kreuzigung Jesu erinnert wird, dient der Ostersonntag dem Gedenken an die Auferstehung Jesu. Der Palmsonntag markiert den Auftakt zur Karwoche beziehungsweise Heiligen Woche und geht auf den Einzug Jesu in Jerusalem zurück.

Der Ostermontag schließlich erinnert an die im Lukasevangelium erzählte Geschichte, die besagt, dass sich an diesem Tag nach der Auferstehung Jesu zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus machten. Dort begegneten sie am Abend Jesus Christus. Die Jünger verbreiteten danach in Jerusalem die Nachricht von der Auferstehung.

Woher kommt der Osterhase? Millionen Kinder in Deutschland warten gespannt darauf, wo an Ostern die Eier versteckt werden. Doch wieso ist das die Aufgabe eines Feldhasen? Ein Überblick. © Quelle: RND

Ostereier bemalen: Woher stammt der Brauch?

Das Anmalen und Färben von Eiern zu Ostern ist eine seit Jahrhunderten weit verbreitete Tradition. Doch woher stammt der Brauch?

Es gibt verschiedene Vermutungen, die erklären, was es mit den bemalten Eiern an Ostern auf sich hat. Eine davon: Eier gelten in vielen Kulturen als Symbol der Fruchtbarkeit und neuen Lebens. Auch im Christentum spielt diese Symbolik eine wichtige Rolle, wo die Auferstehung Jesu am Ostersonntag durch das Ei symbolisiert wird. Im Mittelalter wurden Eier rot gefärbt, um an den Opfertod Jesu zu erinnern.

Eine weitere Vermutung verbindet die Ostereier mit der Fastenzeit. Da Eier tabu waren, mussten sie durch Kochen haltbar gemacht werden. Verzehrt wurden die hart gekochten Hühnereier dann zum Ende der Fastenzeit am Ostersonntag. Um die alten Eier von den frischen zu unterscheiden, wurden sie angemalt.

Sind Osterfeuer schädlich für die Umwelt?

Osterfeuer haben vielerorts Tradition. Doch es heißt, der Brauch schädige die Umwelt, vor allem durch beim Verbrennen entstehenden Feinstaub. Wie schlimm ist also die Umweltbelastung? Nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) produziert ein größeres Feuer mit Gartenabfällen innerhalb von sechs Stunden etwa so viel Rauch und Rußpartikel – darunter Feinstaub – wie 250 ältere Autobusse an einem Tag. Das kann sich auf die Gesundheit auswirken. Denn Feinstaub kann etwa die Atemwege und das Herz-Kreislauf-System schädigen.

Allerdings betont Ute Dauert, beim Umweltbundesamt (UBA) zuständig für die Beurteilung der Luftqualität, dass Schäden durch Osterfeuer von mehreren Faktoren abhängen können: So hat das Wetter Einfluss auf die Feinstaubbelastung. Kräftiger Wind könne die Schadstoffe rasch verteilen, und Niederschlag wasche sie aus der Atmosphäre aus, so dass die Feinstaubbelastung der Luft sinke. Weht allerdings wenig Wind, dann können Schadstoffe über Stunden oder gar Tage in der Luft bleiben und sich in der unteren Atmosphäre anreichern.

Schaden Osterfeuer der Umwelt? Die Tradition des Osterfeuers steht im Ruf, die Umwelt zu schädigen - vor allem durch Feinstaub. © Quelle: dpa

Osterfeuer lassen Dauert zufolge die Feinstaubbelastung nicht so stark ansteigen wie etwa das Silvesterfeuerwerk, da sie zu unterschiedlichen Zeiten am Osterwochenende und zudem in geringerem Umfang abgebrannt werden.

Osterfeuer-Brauch nicht verbieten

Dem Bundesumweltministerium zufolge können durch Osterfeuer zwar Grenzwerte zeitweise überschritten werden. Doch sei – insbesondere in Norddeutschland – eine hohe Feinstaubbelastung auf nur wenige Tage im Jahr beschränkt. Daher müsse man den Brauch nicht verbieten.

Aufpassen sollte man jedoch allemal: Damit Osterfeuer nicht zur Gefahr für Mensch und Tier werden, sollte man einige Tipps beachten.

Von RND/jad