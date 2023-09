Großeinsatz der Polizei in Kiel-Holtenau

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in Kiel läuft zur Stunde eine groß angelegte Suchaktion nach einer 29-jährigen Frau aus Rendsburg. Wie uns die Polizei auf Nachfrage bestätigte, sind die Ermittler mit Suchhunden auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände in Holtenau und am Schusterkrug unterwegs. Steht das Verschwinden der Frau im Zusammenhang mit einer Straftat? Alle Informationen, die uns bisher vorliegen, finden Sie laufend aktualisiert auf KN-online.de.

Großer Tag für TKMS: Heute stellten die Kieler U-Boot-Bauer mit einer feierlichen Zeremonie ein deutsch-norwegisches Milliarden-Projekt vor. Deutschland hat zunächst zwei neue Boote bestellt, Norwegen bereits vier. Deutschland hat eine Kaufoption für vier bis sechs weitere, weiß mein Kollege Frank Behling. „Dass wir wollen, steht außer Frage“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Es sei eine Frage der zeitlichen Staffelung. In den nächsten ein bis zwei Jahren werde eine Entscheidung fallen. Nach unseren Informationen hat der Auftrag über die sechs bestellten Boote für Deutschland und Norwegen ein Volumen von rund 5,5 Milliarden Euro.

Bleiben wir beim Kieler Hafen. Tag für Tag legen mehrere Fähren an. Kritiker fordern schon lange, dass alle Landstrom nutzen sollen. Doch ist das wirklich die Antwort? Stecker rein und alles gut? So simpel funktioniert Landstrom leider nicht, schreibt mein Kollege Ulrich Metschies. Ja, die Luft wird sauberer, wenn schwimmende Hotels im Hafen ihre Diesel abschalten können. Doch die Technik ist komplex, die Kosten sind hoch. Kiel investiert Millionen in Landstrom. Aber wie lange wird der gebraucht?

Gut eingespielt: Mary Roos und Wolfgang Trepper in der Wunderino-Arena. © Quelle: Matthias Wenzel

Gepflegtes Bashing funktioniert zuverlässig. Ebenso nostalgisches Kramen im kollektiven Gedächtnis. Kombiniert erst recht – wie in der Erfolgsshow „Mehr Nutten, mehr Koks – scheiß auf die Erdbeeren!“ mit Mary Roos und Wolfgang Trepper. In der Wunderino-Arena Kiel wurde heftig vom Leder gezogen. Mein Kollege Thomas Bunjes war dabei - hier lesen Sie mehr.

