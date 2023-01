Großer Schreck am Vormittag in Großhansdorf. Weil ein voll besetzter Bus mit einem Bagger zusammenstieß, kam es zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte.

Großhansdorf. Ein Zusammenstoß von einem Linienbus, in dem eine Kita-Gruppe unterwegs war, mit einem Mini-Bagger hat am Montag in Großhansdorf einen Großeinsatz ausgelöst. Neben Feuerwehr und Polizei waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Schwer verletzt wurde niemand.