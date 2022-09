Bei einem Unfall in Großhansdorf im Kreis Stormarn sind drei Menschen verletzt worden. Der Fahrer war mit seinem Oldtimer-Porsche in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Großhansdorf. Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 91 in Großhansdorf sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können. Denn unklar ist noch, weshalb der Fahrer eines Oldtimer-Porsches am Donnerstagmittag mit dem Wagen in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Opel Meriva zusammenstieß.

Nach den bisherigen Erkenntnisse der Polizei war ein 82-jähriger Berliner in Richtung Großhansdorf unterwegs, als er mit dem Porsche 356C in einer S-Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei dem Zusammenprall zog sich der Rentner lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach Angaben der Polizei vom Freitag besteht für den Mann mittlerweile aber keine Lebensgefahr mehr. Seine 79-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide Insassen waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 55-jährige Fahrerin des Opels erlitt leichte Verletzungen.