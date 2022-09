Grüne wählen zwei Kieler zu neuen Landesvorsitzenden

Schleswig-Holsteins Grüne haben ein neues Führungstandem: Ein Parteitag wählte am Sonnabend mit Anke Erdmann und Gazi Freitag gleich zwei Mitglieder aus Kiel an die Spitze. Das kam bei manchen Grünen aus dem Hamburger Umland nicht gut an.

Neumünster. Es ist das politische Comeback des Jahres. Anke Erdmann ist am Sonnabend auf einem Landesparteitag in Neumünster zur neuen Co-Vorsitzenden der Nord-Grünen gewählt worden. Für die 50-jährige Kielerin stimmten 87,4 Prozent. Es gab keine Gegenkandidatin.

Erdmann war erst Ratsfrau, dann bis 2017 Bildungspolitikerin und Landtagsabgeordnete und später beim damaligen Umweltminister Robert Habeck Staatssekretärin, bevor sie sich 2019 aus gesundheitlichen Gründen ins Privatleben zurückzog und Trauerrednerin wurde. Ganz verschwunden war sie seitdem aus der Politik nie: Zuletzt hatte sie für die Grünen an den Koalitionsverhandlungen im Bund teilgenommen.

Anke Erdmann: „Mit Ulf Kämpfer verheiratet, nicht mit der SPD“

Sie sei eben auf der Toilette auf ihre Ehe mit dem Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) angesprochen worden, sagte Erdmann am Sonnabend und stellte eines klar: „Ich bin mit Ulf verheiratet, nicht mit der SPD. Wer glaubt, dass ich vor der SPD kusche, der hat sich geschnitten.“ Sie sei energisch, hartnäckig und kämpferisch – „und nicht Everybodys Darling“. Die elf Gegenstimmen nehme sie jedenfalls als Ansporn.

Zur Kommunalwahl im Mai 2023 wollten die Grünen ihren Erfolg der Landtagswahl wiederholen, das sei ja klar: "Wir wollen zweitstärkste Kraft im Land werden." Im Mai 2022 hatte die Partei 18,3 Prozent geholt. Nie seien die Grünen so stark wie jetzt gewesen, sagte Erdmann. Daraus erwachse aber auch Verantwortung zum Beispiel für die Energiewende. "Wenn es Gegenwind gibt, dann machen wir Zukunftsenergie daraus."

Um den zweiten Platz des Führungstandems, der bei den feministischen Grünen auch Männern offen steht, hatte es zwei Bewerbungen gegeben. Mit 55,9 Prozent setzte sich der Kieler Grünen-Kreisgeschäftsführer Gazi Freitag (42) überraschend klar gegen Katharina Bartsch aus Wentorf durch, langjährige Mitarbeiterin des Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz. Manches Mitglied aus dem Hamburger Umland hätte sich etwas anderes gewünscht. Kiel sei im Landesverband deutlich überrepräsentiert.

Gazi Freitag: Ein emotionaler Mann an der Spitze der Grünen

„Wir müssen einen einfachen Draht zu den Menschen finden“, sagte Gazi Freitag im Anschluss an die Wahl. Verständliche Kommunikation gehöre unbedingt dazu, „um Populisten den Raum zu nehmen“. Freitag erzählte auf dem Parteitag auch von seinem gewalttätigen Vater, und dass er eine Zeit mit seiner Mutter im Frauenhaus in Preetz gelebt habe.

„Ich weiß, was es bedeutet, wenn Lebensrealitäten in der Politik nicht abgebildet werden.“ Auch habe man ihm vor dem Parteitag geraten, doch bloß staatsmännischer aufzutreten, nicht so emotional. „Sorry, das bekomme ich nicht hin. Dann wäre ich von den Menschen zu weit entfernt.“

Steffen Regis nutzte Abschiedsrede für eine Abrechnung mit der Union

Die beiden bisherigen Vorsitzenden, Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis, waren nach fünf Jahren im Amt nicht wieder angetreten. Regis nutzte seine Abschiedsrede für Grundsätzliches zur Energie- und Sozialpolitik – und für eine Abrechnung mit der Union. Forderungen von CDU-Spitzenpolitikern nach einer Rückkehr zur Kernkraft wies er zurück. Die Union spiele in diesen Tagen immer wieder mit dem „Feuer des Populismus“.

Für die Grünen sei eines vollkommen klar: „Es bleibt beim Atomausstieg!“ Was die Landtagsabgeordnete Ulrike Täck aus Boostedt später bekräftigte: „Atomkraft, nein danke! Darauf könnt ihr euch bei mir verlassen.“ Wenn allerdings der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zwei süddeutsche Kernkraftwerke bis Mitte April als Reserve vorhalten wolle, dann sei das „ein Ja zur Hilfe für Menschen, die eine warme Wohnung brauchen.“ Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das stieß in Neumünster auf Applaus.

Die Gefahr eines Energie-Blackouts in diesem Winter spielte Regis unterdessen herunter. „Der einzige Blackout ist die Energiepolitik von CDU und CSU in den vergangenen 16 Jahren, insbesondere in Bayern. Wir lassen uns von der CDU, der CSU und auch der SPD nicht erklären, wie verantwortungsvolle Energiepolitik geht.“ Deutschlands Gasspeicher seien inzwischen zu 89 Prozent gefüllt, „viel mehr, als wir uns zum Jahresbeginn vorstellen konnten“. Der Ausbau an erneuerbaren Energien nehme an Fahrt auf, was ein Ergebnis grüner Regierungsverantwortung sei.

Grüne in Schleswig-Holstein beschließen Leitantrag zur „sozial- und klimagerechten Politik“

„Sozial- und klimagerechte Politik – gerade in schwierigen Zeiten“ lautete ein einstimmig angenommener Leitantrag aus der Feder von Energieminister Tobias Goldschmidt und Sozialministerin Aminata Touré. „Die hohen Preise sind nicht Folge der Energiewende, sondern Folge einer verschleppten Energiewende“, heißt es im Papier. „Wir werden weiter unseren schleswig-holsteinischen Beitrag leisten, um die Energiewende hinzubekommen.“ Ja, das LNG-Terminal in Brunsbüttel sei „ein Schritt zurück“, räumte Goldschmidt ein. Aufgabe der Grünen sei es umso mehr, „die sozialökologische Transformation voranzutreiben“.

Touré blickte mit Sorgen in die Zukunft. Soziale Spannungen könnten in den nächsten Monaten „hochkochen wie möglicherweise noch nie“. Gerade die Grünen müssten dazu beitragen, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbreche.

Mit 5645 Mitgliedern hat die Partei in Schleswig-Holstein so viele Anhänger wie nie zuvor. Binnen fünf Jahren hatte sich Anzahl mehr als verdoppelt. 45 Prozent sind Frauen. Das sei der höchste Frauenanteil bei den Grünen auf Länderebene, hieß es.