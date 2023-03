﻿Über diese neun wichtigen Punkte sprechen die Grünen am Wochenende

Klimaaktivisten im morgendlichen Berufsverkehr: „Friedlicher Protest ist kein Terrorismus“, stellt die Grüne Jugend Schleswig-Holstein fest. Zum Landesparteitag der Grünen am nächsten Wochenende in Neumünster fordert sie von den Parteifreundinnen und -freunden Solidarität ein.

Schleswig-Holsteins Grüne kommen an diesem Wochenende zu einem zweitägigen Landesparteitag in Neumünster zusammen. Erwartet wird auch Bundesparteichef Omid Nouripour. Und um was geht es? Hier die wichtigsten neun Themen, darunter mancher Aufreger.