﻿Grüne SH: Warum Anke Erdmann wieder Politik macht und Gazi Freitag Nagellack trägt

Schleswig-Holsteins Grüne bündeln nach der erfolgreichen Landtagswahl 2022 ihre Kräfte: Am 14. Mai 2023 wählen die Bürgerinnen und Bürger Gemeinderäte und Ratsversammlungen. Wer sind die neuen Parteichefs, die an die guten Ergebnisse anknüpfen wollen? Ein Interview mit Anke Erdmann und Gazi Freitag.

Kiel. Schleswig-Holsteins Grüne haben zwei neue Vorsitzende. Was ist Anke Erdmann (50) und Gazi Freitag (42) politisch wichtig, was sagen sie zur Energiekrise – und warum trägt Freitag Nagellack?

Herr Freitag, Sie haben an einem Statut mitgearbeitet, das die Grünen vielfältiger machen soll. Inwiefern tragen Sie selbst zu dieser Vielfalt bei?

Gazi Freitag: Es geht nicht nur um Queer oder Migrationshintergrund, sondern auch um marginalisierte Gruppen – um Menschen, die im Mainstream Politik bisher nicht so stark repräsentiert sind. Ja, ich habe Abitur, aber keinen akademischen Hintergrund. Ich bin in Verhältnissen aufgewachsen, die man als sozial schwach bezeichnet – dabei empfand ich es nicht als sozial schwach, uns fehlte einfach nur das Geld. Und ich habe die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft.

Sprechen Sie Türkisch?

Freitag: Wenig, weil ich mich als Zehnjähriger von meinem Erzeuger abgekapselt habe. Meine Mutter ist mit mir damals ins Frauenhaus gezogen. Man kann als Kind genauso schnell eine Sprache verlernen, wie man sie erlernt.

Auf Schleswig-Holstein kommen schwere Zeiten zu. Putin hat gerade eine neue Eskalationsstufe gezündet, und die Energiepreise sind für viele Haushalte kaum noch bezahlbar. Welche Antworten wollen die Grünen geben?

Freitag: Wir geben die ersten Antworten durch die Entlastungspakete, an denen wir erheblich mitwirken und die wir nachschärfen. Wir sind die Partei in der Ampel-Koalition, die soziale Verbesserungen anstrebt.

Erdmann: Es geht zum einen um die soziale Entlastung und zum anderen darum, wie wir die Energiekrise in den Griff bekommen. Die Aussicht auf einen Winter in kalten Häusern beschäftigt wirklich viele, die Inflation ebenso und auch die Angst um Unternehmen und Arbeitsplätze. Aber es werden große Maßnahmenpakete geschnürt, die Gasspeicher sind zu 90 Prozent gefüllt.

Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kauft Erdgas bei arabischen Scheichs, lässt demnächst umstrittenes US-Frackinggas in Brunsbüttel anlanden und lässt zwei Atomkraftwerke länger am Netz. Heißen Sie das gut?

Erdmann: Alles sicher nicht grüne DNA. Keiner von uns würde doch freiwillig nach Katar gehen, um dort einzukaufen. Aber es lag nicht an den Grünen, dass jahrelang auf Nord Stream 2 und russisches Erdgas gesetzt wurde, dass die Energiewende nicht nur verschlafen, sondern ausgebremst wurde – gerade von Bayern. Jetzt zahlen wir die Zeche. Aber wir Grüne stellen uns den aktuellen Herausforderungen.

Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern flammen Montagsdemonstrationen wieder auf, die Unzufriedenheit ist riesig. Wie erklären Sie sich diese Wut?

Freitag: Wut ist zunächst ein Gefühl, einen Zustand nicht zu akzeptieren und ihn verändern zu wollen. Man muss in Ostdeutschland allerdings schauen, wer da zündelt. Krisen werden immer auch von denen genutzt, die dem Land schaden wollen.

Machen Sie es sich nicht zu einfach, wenn Sie nur auf Extremisten verweisen?

Erdmann: Momentan ist gar nichts einfach. Einfach machen es sich in den Parlamenten eigentlich nur Linke und AfD. Gemeinsam mit Sendern wie Russia Today geht es um dabei um die Demontage der Demokratie und einer freien Gesellschaft. Wir haben eine Energiekrise aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Gleichzeitig müssen wir die energiepolitischen Weichen grundsätzlich neu stellen – nicht umsonst demonstrieren gerade wieder die Leute von Fridays For Future. Das ist also eine Quadratur des Kreises, Robert Habeck versucht sie zumindest.

Wie wollen Sie verhindern, dass die Wutwelle nach Schleswig-Holstein schwappt?

Erdmann: Wir können alle stolz sein, dass die AfD bei der Landtagswahl rausgeflogen ist – das erste Mal aus einem Landesparlament überhaupt. Das hat mit einer sehr klaren Abgrenzung vom rechten Rand zu tun – auch bei der CDU.

Gegen Justiz-Staatssekretär Otto Carstens gibt es neue Vorwürfe um Kontakte seiner österreichischen Studentenverbindung Gothia zu Rechtsextremen. Grenzt sich die CDU genügend ab?

Freitag: Nein. Wäre ich Herr Günther, würde ich mich nach einer Person mit ähnlichen Kompetenzen, aber einer anderen Vorgeschichte umgucken.

Erdmann: Beide Richterverbände sehen keine echte Vertrauensbasis zu ihrem zuständigen Staatssekretär. Herr Carstens sollte überlegen, ob er seinen Job so überhaupt vernünftig machen kann. Festhalten können wir eines: Zu Zeiten von Barschel war es eine zwingende Bedingung, in bestimmten Burschenschaften zu sein, um überhaupt am Kabinettstisch zu sitzen. Das hat sich grundlegend gewandelt – ein Fortschritt!

Mit welchen Punkten wollen die Grünen den Unmut der Menschen in den nächsten Monaten auffangen?

Erdmann: Zum Beispiel mit einem fairen Pauschalticket – das ist für mich freie Fahrt für freie Bürger.

Sind 49 Euro fair?

Freitag: Nein.

Erdmann: Für Leute, die vernünftig verdienen, ist es okay, aber für Leute, die weniger Geld in der Tasche haben, muss es günstiger sein. Vor allem sollte der öffentliche Nahverkehr für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei sein, um Familien wirklich zu entlasten. Es geht darüber hinaus auch um eine Energiepreisbremse, um den Basisbedarf privater Haushalte abzudecken.

Herr Freitag, warum tragen Sie Nagellack?

Freitag: Mein vierjähriger Sohn hat bei meiner Frau lackierte Fingernägel gesehen und wollte das auch. Aber dann sagten ihm die Kita-Erzieherinnen, dass das nur Mädchen tragen würden. Am Nachmittag erzählte er mir davon, und ich fand das so blöd, dass ich mir zum Gegenbeweis auch die Nägel lackiert habe. Das ziehe ich seitdem durch – übrigens gern.

Sie wollen für Ihren Sohn ein Rollenmodell sein?

Freitag: Nein, ich möchte eben nicht, dass mein Sohn mit vorgegebenen Rollen aufwächst.

Sind Geschlechtergrenzen fließend?

Freitag: Kurze Antwort? Ja.

Frau Erdmann, Sie haben gerade ein politisches Comeback erlebt. Warum hat es Sie zurück auf die politische Bühne gedrängt?

Erdmann: Es geht mir nicht um Bühne, sondern ums Machen. Ich bin so in der Wolle gefärbt politisch und habe gerade das Gefühl, dass es um viel geht. Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin, aber auch in Schleswig-Holstein zum Thema Bildung habe ich gemerkt: Es macht einen Unterschied, wenn ich dabei bin. Aber ich werde auch weiter Trauerreden halten. Weil es eine wichtige Aufgabe ist, mich im aufgeregten Politikbetrieb aber auch erdet und mir zeigt, was wirklich wichtig ist.

Wo sehen Sie sich in vier Jahren: Wollen Sie noch einmal zurück in den Landtag oder sogar in die Landesregierung?

Erdmann: Das ist überhaupt keine Kategorie, in der ich denke. Es geht um jetzt.