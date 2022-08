Der Druck auf Justiz-Staatssekretär Otto Carstens wächst. Einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass der CDU-Mann Mitglied in zwei schlagenden Studentenverbindungen ist, rückten nicht nur die Grünen von ihm ab. Auch die Neue Richtervereinigung zog seine fachliche Tauglichkeit in Zweifel.

Kiel. Die Grünen gehen auf Distanz. Nach dem Bericht der Kieler Nachrichten über die neuen Vorwürfe gegen Schleswig-Holsteins Justiz-Staatssekretär Otto Carstens und darüber, dass der CDU-Mann zwei schlagenden Verbindungen angehört, rückten die Koalitionspartner am Mittwoch von der Union ab. Auch Richter äußerten erstmals Zweifel an Carstens’ fachlicher Eignung. Dieser hatte im Gespräch mit unserer Redaktion schlagende Studentenverbindungen als „sehr schöne Tradition“ bezeichnet. Er sei ein „wertkonservativer Mensch“ und sowohl Mitglied im Hamburger Corps Irminsul als auch im Innsbrucker Corps Gothia. „Ja, ich habe Mensuren gefochten und auch einen Schmiss.“ Die Grünen äußerten sich befremdet.

„Wir Grüne halten grundsätzlich nichts von diesen elitären, schlagenden Männerbünden“, sagte Fraktionschef Lasse Petersdotter. Eigentlich äußere man sich nicht zu Personalfragen, die der Koalitionspartner CDU zu entscheiden habe, hieß es aus der Fraktion. In diesem Fall mache der Fraktionschef aber eine Ausnahme. Petersdotter wies darauf hin, dass beide Corps „insbesondere Anfang der 2000er-Jahre durch problematische Verbindungen und Positionen“ aufgefallen seien. „Ich gehe davon aus, dass sich Otto Carstens dazu erklärt und erläutert, wie seine heutige Sicht ist.“ Carstens hatte am Dienstag auf Nachfrage beide Verbindungen als unpolitisch bezeichnet. Man pflege dort das Toleranzprinzip.

Vor zwölf Jahren hätte in Hamburg ein ähnlicher Fall die Koalition aus CDU und Grünen um ein Haar zum Platzen gebracht. Damals flog auf, dass Christoph Ahlhaus, der designierte CDU-Nachfolger des Bürgermeisters Ole von Beust, Mitglied in der Turnerschaft Ghibellinia zu Heidelberg war. Die Grünen drohten, das Bündnis aufzukündigen. Eine nationalistische und frauenfeindliche Gesinnung, so hieß es, werde man niemals unterstützen. Ahlhaus bat daraufhin den Vorsitzenden seiner alten Studentenverbindung, ihn als Mitglied zu streichen.

Timmer (SPD): „Ritualisierte Gewaltanwendung“

Unterdessen soll Schleswig-Holsteins Landesregierung auf Antrag der SPD zu den Vorwürfen im Innen- und Rechtsausschusses des Landtags erneut Stellung nehmen. Die Sitzung findet voraussichtlich am 7. September statt. Carstens’ Corps-Mitgliedschaften würden Fragen aufwerfen, sagte der SPD-Justizpolitiker Marc Timmer – sowohl im Zusammenhang mit dessen Äußerungen im Landtagswahlkampf über die angeblichen Zustände im schleswig-holsteinischen Strafvollzug als auch zur Strafbemessungspraxis der hiesigen Gerichte.

„Wenn sich Herr Dr. Carstens in diesem Zusammenhang als einen ,sehr wertkonservativen Menschen’ bezeichnet, würden wir gern von ihm erfahren, um welche Werte es sich dabei handelt“, sagte Timmer. „Die offensichtliche Verherrlichung von ritualisierter Gewaltanwendung bei Mensuren, die Herr Dr. Carstens selbst in der Presse vorträgt, ist für uns ein weiterer Grund, seine persönliche Eignung für das Amt eines Justiz-Staatssekretärs zu hinterfragen, der die fachliche Verantwortung für die Behandlung von inhaftierten Menschen trägt.“

Neue Richtervereinigung zweifelt Carstens’ Eignung an

Die Neue Richtervereinigung fragte am Mittwoch, ob Carstens aus der Zeit gefallen sei. „Es erscheint unklar, wie der Staatssekretär den in seiner Mitgliedschaft im Corps Irminsul zum Ausdruck kommenden Wertekanon mit seinen Aufgaben an der Spitze der Justiz vereinbaren kann“, hieß es. Der Corps sei ein reiner Männerbund. „Wie sich dies mit dem direkt den Staatssekretär treffenden Staatsauftrag zur aktiven Förderung der Gleichberechtigung verbinden lässt – auch in seinem eigenen Ministerium und der Justiz –, erschließt sich jedenfalls nicht ohne Weiteres.“

Der Sprecherrat der Neuen Richtervereinigung kritisierte auch Äußerungen, die der Staatssekretär auf seiner Homepage im Landtagswahlkampf gemacht hatte. Eine „Justiz, die den Strafrahmen des Gesetzes ausreizt“, ein „Strafvollzug, der keinen ,Urlaub’ darstellt“? Carstens zweifle damit die richterliche Unabhängigkeit an, auch sei ihm der Strafvollzug nicht hinreichend bekannt. „Es bestehen somit erhebliche Zweifel an der Eignung des Staatssekretärs, dessen Äußerungen nicht zur liberalen und zukunftsorientierten Justizpolitik in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren passen“, lautete das Urteil. „Der Ministerpräsident ist gefordert, hier schnell und umfassend aufzuklären.“

Was Daniel Günther (CDU) zu all den Vorwürfen gegen sein Kabinettsmitglied sagt? Vorerst nichts. Sein Regierungssprecher Peter Höver äußerte sich auf Anfrage knapp: „Die Opposition will den Staatssekretär im Innen- und Rechtsausschuss anhören. Dies ist der richtige Ort, um Parlament und Öffentlichkeit zu informieren.“