﻿Schulleiter-Mangel: An vielen Grundschulen in SH bleibt der Posten unbesetzt

Kiel. Zu Schuljahresbeginn fehlte an acht Prozent der Grundschulen in Schleswig-Holstein ein Rektor oder eine Rektorin. Laut einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage des SSW waren 33 Leitungsposten an den 394 Grundschulen im Land zum 1. August unbesetzt. Bis September konnten noch drei nachbesetzt werden.

„Wir beobachten, dass die Stellen an Grundschulen sehr lange unbesetzt bleiben und zum Teil zum fünften oder sechsten Mal ausgeschrieben sind“, sagt Astrid Henke, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Ohnehin kann ein Besetzungsverfahren ein ganzes Schuljahr dauern – solange muss die Stellvertretung übernehmen.

Schulleitung: SSW sieht Grund für Attraktivitätsverlust in hohem Arbeitspensum

SSW-Bildungspolitikerin Jette Waldinger-Thiering sieht die Gründe in der Verwaltungsarbeit, die extrem zugenommen habe: „Das Arbeitspensum und die Verantwortung ist immer größer geworden, aber die Entlohnung ist dem nicht mitgefolgt.“

Laut Schulleitungsmonitor der Wübben Stiftung Bildung arbeiten 40 Prozent der Rektoren mehr als 50 Stunden die Woche. Über die Hälfte empfindet das Arbeitstempo als belastend. Der pädagogische Anteil nimmt zwischen administrativen Aufgaben und der Kommunikation mit Behörden, Eltern und Kollegium dabei die kleinste Rolle des Jobs ein.

Das Ministerium betont, dass die Besoldung für Funktionsstellen 2020 um eine volle Stufe angehoben wurde und an kleineren Grundschulen Stellvertreter eingeführt wurden. Überdies gebe es viele Fortbildungsangebote, um auf Führungstätigkeiten vorzubereiten.

GEW schlägt Jobsharing für bessere Vereinbarkeit von Familie und Schulleitungsposten vor

Die höhere Besoldung hat die Lage zwar laut Henke etwas gebessert, nach wie vor sei die Bezahlung aber nicht besonders attraktiv. Ein Sprung von einer A13- auf eine A14-Stelle macht rund 230 Euro aus. Nicht immer erhält eine Leitung zudem eine ganze Gehaltsstufe mehr als andere Lehrkräfte, an kleinen Grundschulen gibt es nur eine Zulage.

Von der Zahl der Schülerinnen und Schüler, über die sie die Verantwortung hat, hängt auch ab, wie viel Unterricht eine Schulleitung neben dem Führungsjob geben muss. Bei 150 Kindern sind das zum Beispiel 16 Stunden.

An Grundschulen ist der Frauen- und Teilzeitanteil hoch. Henke zufolge könnte es helfen, wenn zwei Personen sich die Führungsposition gleichberechtigt teilen könnten.

Auch an Gymnasien waren noch acht Prozent der Leitungsstellen frei

Die meisten freien Chefposten an Grundschulen gab es im Kreis Rendsburg-Eckernförde (6), in der Stadt Lübeck (6) und im Kreis Segeberg (5).

Ein Blick ins Nachrichtenblatt des Ministeriums zeigt, dass zum Beispiel sowohl eine Leitungsstelle für die Grundschule Großenaspe mit 107 Kindern als auch für die Claus-Rixen-Schule in Altenholz mit 387 Schülern wiederholt ausgeschrieben werden mussten.

Laut Ministerium waren insgesamt 53 Leitungsstellen im August (2022: 47) noch nicht besetzt. Davon jeweils acht an den 86 Förderzentren und an den 100 Gymnasien, drei an den 136 Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe und eine an den 44 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe. Im berufsbildenden Bereich gab es keine Vakanzen.

KN