Telefon-Aktion zur Grundsteuer: Experten beantworten Leserfragen

Feuer bei Geomar - der Tag danach / Neues vom THW Kiel

Auf dem Ostufer: Am Tag nach der Explosion bei Geomar in Kiel sind Brandermittler vor Ort, um den Hergang zu rekonstruieren. Auf dem Westufer: Der THW Kiel empfängt am Abend den norwegischen Meister Elverum Handball. Und im Netz: Der neue Podcast der Kieler Nachrichten. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.