﻿Grundsteuer: Frist wird um drei Monate verlängert

Berlin/Kiel. Viele Eigentümer von Immobilien dürften bei dieser Nachricht aufatmen: Die Abgabefrist für die umstrittene Grundsteuererklärung soll bundesweit einmalig von Ende Oktober bis Ende Januar 2023 verlängert werden. Das haben die Finanzminister der Länder am Donnerstag auf ihrer Konferenz in Berlin entschieden.

Bürgerinnen und Bürger sollen in dieser ohnehin schon krisenreichen Zeit nicht zusätzlich belastet werden und Finanzämter von einer möglichen Vielzahl an Fristverlängerungsanträgen verschont bleiben, hieß es dazu aus dem Finanzministerium in Kiel.

„Mit dem Beschluss haben die Menschen weitere drei Monate Zeit, das Grundsteuerformular auszufüllen. Mit den vielfältigen Hilfestellungen, die das Finanzministerium und die Finanzämter geben, müsste diese Aufgabe zu bewältigen sein“, erklärte Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).

Grundsteuer in Schleswig-Holstein: Erst ein Drittel der Anträge ist abgegeben worden

Sie war in den vergangenen Wochen immer wieder kritisiert worden, weil sich viele Menschen mit dem Ausfüllen der Formulare überfordert fühlen. Im Rahmen der bundesweiten Grundsteuerreform müssen in Schleswig-Holstein rund 1,3 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Seit dem 1. Juli läuft die Frist für die Erklärungsabgabe für Grundbesitz. Doch bisher sind laut Ministerium erst 35,5 Prozent der Anträge abgegeben worden – obwohl die Frist am 31. Oktober eigentlich ausgelaufen wäre.

Ob die zusätzlich gewährte Zeit nun reicht, um alle Erklärungen zu bekommen? Heinold mahnt, den neuen Termin ernst zu nehmen. „Unsere Kommunen sind auf die Einnahmen aus der Grundsteuer angewiesen. Die neu gesetzte Frist muss eingehalten werden“, erklärte sie. Die Grundsteuer sei eine der Haupteinnahmequellen der Kommunen. Die neu berechnete Grundsteuer soll ab 2025 gelten. Für die Festlegung der Hebesätze sei die rechtzeitige Abgabe der Grundsteuererklärungen eine „notwendige Vorarbeit“.

Insbesondere Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sich für eine Verlängerung der Frist stark gemacht. Er begrüßte die einmütige Entscheidung seiner Länderkollegen. „Das gibt den Steuerpflichtigen, den Finanzbehörden und den Steuerberatern Luft“, erklärte er. „In diesen Zeiten haben wir alle anderes und Wichtiges zu tun, andere und größere Sorgen.“ Die FDP-Landtagsabgeordnete Annabell Krämer sprach von einer „überfälligen Entscheidung“ und erneuerte zugleich ihre Kritik an der grünen Finanzministerin. „Seit Juli weisen wir darauf hin, dass die Frist verlängert werden muss.“ Das „extrem bürgerunfreundliche Modell“ stelle „eine große Herausforderung für die Menschen“ dar.

Grundsteuer muss wegen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts neu berechnet werden

Nötig macht die neue Berechnung der Grundsteuer eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Es hatte bemängelt, dass die Finanzämter den Wert einer Immobilie bislang auf Grundlage völlig veralteter Daten, von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland, kalkulieren. Für die Neuberechnung müssen daher fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden.

Die Steuerbehörden brauchen dafür von allen Eigentümern Daten. Meist geht es um die Grundstücks- und Wohnfläche, die Art des Gebäudes, Baujahre und den sogenannten Bodenrichtwert, die die Besitzer über die Steuersoftware „Elster“ oder ein Portal des Finanzministeriums hochladen müssen. Schon vor dem Start hatten Experten gewarnt, dass dies alles viel zu kompliziert sei.