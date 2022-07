Die Umsetzung der Grundsteuer-Reform in Schleswig-Holstein ist aus Sicht von Fachleuten nicht nur bürokratisch, peinlich und kafkaesk. Sie könnte das Wohnen in trendigen, hippen Stadtvierteln zudem für viele unbezahlbar machen.

Ein Haus mit Jugendstilelementen nahe des Kieler Stadtteils Südfriedhofs in Citynähe – hier und in anderen trendigen Vierteln drohen ab 2025 höhere Mieten.

Kiel. Die in von Schleswig-Holstein angewandte Reform der Grundsteuer (Bundesmodell) dürfte viele Eigentümer und Mieter gerade in Städten teuer zu stehen kommen. „Die Reform gefährdet das bezahlbare Wohnen in besonders attraktiven Wohngegenden, weil es dort die Wohnkosten in die Höhe treibt“, warnt der Direktor des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner. „Menschen mit geringem Einkommen werden es sich künftig nicht mehr leisten können, dort zu wohnen, und werden wegziehen müssen.“

Mit seiner Befürchtung steht Breitner nicht allein. Der Vorsitzende des Grundeigentümerverband Haus & Grund, Alexander Blažek, erwartet, dass die Steuern für Immobilien in trendigen Stadtteilen auch in Kiel deutlich steigen. „Für die Bewohner von Vierteln wie Kiel-Ravensberg oder Südfriedhof droht die schleswig-holsteinische Grundsteuerreform ein teurer Spaß zu werden.“

Bund der Steuerzahler: Eigentümer geben Steuererhöhung an die Mieter weiter

Der Bund der Steuerzahler geht davon aus, dass die Reform auch viele Mieter trifft, weil Eigentümer die Steuererhöhung über die Nebenkosten weiterreichen. Treffen würde es, so Verbandsgeschäftsführer Rainer Kersten, in vielen Fällen Mieter in citynahen Mehrfamilienhäusern.

Einig sind sich die Experten auch über den Grund des Problems. Das Bundesmodell zur Reform der Grundsteuer, das die Grünen in Schleswig-Holstein durchgesetzt haben, berücksichtige „den Bodenrichtwert in besonderem Maße“, erklärt Breitner. Das führe dazu, dass angesagte Quartiere, wo die Bodenrichtwerte überdurchschnittlich hoch sind, teurer würden. „Ich fürchte, dass sich Menschen mit mittleren und geringem Einkommen Wohnraum in diesen Gebieten – auch auf Grund einer deutlich gestiegenen Grundsteuer – nicht mehr werden leisten können.“

Grundsteuer: Kommunen beschließen Steuerhöhe

Wie stark die Steuern steigen, entscheiden jedoch letztlich die Kommunen. Ihre Parlamente legen die Hebesätze für die Grundsteuer und damit den Faktor fest, mit denen die vom Finanzamt ermittelten Werte multipliziert werden.

Viele Politiker, darunter auch Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hatten die Kommunen immer wieder aufgefordert, die nötige Reform der Grundsteuer (das Bundesverfassungsgericht hatte die alte Regelung 2018 gekippt) nicht zu einem Griff ins Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger zu nutzen. Im Idealfall sollen die Einnahmen aus der Grundsteuer also stabil bleiben. Folge: In Städten müssten Mehreinnahmen aus hippen Vierteln zu Mindereinnahmen aus sozialen Brennpunkten führen.

„Entscheidend für die Endabrechnung ist, ob das Versprechen der Aufkommensneutralität auf Gemeindeebene eingehalten wird“, erläutert Kersten. In diesem Fall wären viele Bürger in Dörfern und kleinen Gemeinden fein raus. „Wenn alle Gemeinden ihre Hebesätze an die neuen Bewertungen anpassen, wird es innerhalb der Gemeinden, in denen nur ein Bodenrichtwert gilt, kaum nennenswerte Veränderungen geben.“ Blažek ist dagegen skeptisch, ob die Kommunalpolitiker Maß halten. Dem Kämmerer sei im Zweifel die Stadtkasse wichtiger als die von Heinold angemahnte Aufkommensneutralität.

Neue Grundsteuer kommt erst ab 2025

So oder so ist klar, dass die neue Grundsteuer erst ab 2025 gezahlt werden muss. Ob die Finanzämter bis dahin wirklich mehr als eine Million Grundstücke in Schleswig-Holstein nach dem komplizierten Bundesmodell bewertet haben, ist aus Sicht der Steuerexperten keinesfalls sicher. „Das Bundesmodell ist ein bürokratisches Monster, die Umsetzung in Schleswig-Holstein ein Schildbürgerstreich“, so Blažek.

Es sei "schlicht und ergreifend peinlich, wenn Grundstückseigentümer nach Fristbeginn zur Abgabe der Grundsteuererklärung noch nicht einmal ein Schreiben des Finanzamtes erhalten haben", sagt Blažek. Und: Anders als in Hessen, wo Eigentümer den Bodenrichtwert automatisch erhielten, müsse der Bürger in Schleswig-Holstein selbst recherchieren, damit der Finanzbeamte die Richtigkeit der Angaben überprüfe. "Das ist kafkaesk."

Verbände fordern anderes Reformmodell

VNW-Direktor und Ex-Innenminister Breitner fordert von Heinold und ihren Kabinettskollegen, die Reißleine zu ziehen. „Noch ist Zeit, ein völliges Durcheinander zu verhindern.“ Er plädiert für einen Umstieg auf ein in Hamburg angewandtes „stark vereinfachtes Modell zur Neuberechnung der Grundsteuer“.

Blažek favorisiert Flächenmodelle wie in Hamburg oder in Bayern. Auch Kersten schaut nach Bayern. Im Landtag setzt sich bisher nur die FDP für ein anderes Modell (Hessen) ein – bisher ohne Erfolg.

Von Ulf Christen