Bundeswehr an der Ostseeküste Bundeswehr an der Ostseeküste

Das Marinearsenal hat wieder ein Dock an der Ostseeküste. In Warnemünde wurde am Mittwoch sein neuer Standort eingeweiht. Die ersten Aufträge für das Arsenal kommen aus Kiel und Eckernförde.