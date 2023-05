﻿Schleswig-Holstein fehlen noch fast 15 Prozent der Grundsteuererklärungen

Kiel. Während die Finanzbehörde in Hamburg zum Wochenende verkünden konnte, dass dort inzwischen mehr als 100 Prozent der Grundsteuererklärungen eingegangen sind, ist Schleswig-Holstein bisher lediglich bei einer Rücklaufquote von 85,2 Prozent angelangt.

Laut dem Finanzministerium in Kiel waren bis zum 15. Mai bei den schleswig-holsteinischen Finanzämtern 1 072 962 Erklärungen eingegangen. Mahnende Briefe haben bisher nur wenig Wirkung gezeigt. „Seit Beginn des Versands der Erinnerungsschreiben Mitte April ist die Quote nur um rund 1,3 Prozent gestiegen“, so Sprecherin Svea Balzer.

Hamburg muss nun doppelt abgegebene Grundsteuererklärungen aussortieren

In Schleswig-Holstein waren rund 1,26 Millionen Besitzer von Immobilien aufgefordert, Erklärungen abzugeben. Abgabefrist für die Daten zur Neuberechnung der Grundsteuerbeträge war eigentlich bereits der 31. Januar. Ursprünglich geplant war als Deadline schon Ende Oktober 2022, nach Kritik am komplizierten Verfahren und nach dem schleppenden Eingang der Formulare war die Frist aber bundesweit verlängert worden.

Im Stadtstaat Hamburg mussten mit 425 000 Steuerpflichtigen deutlich weniger Grundstücksbesitzer als in Schleswig-Holstein erreicht werden, was dort aber deutlich erfolgreicher gelang. So lag die Abgabequote im Nachbarland bei 100,42 Prozent, teilte die Hamburger Finanzbehörde mit.

Die Zahlen müssten allerdings noch wegen eventuell doppelt oder mehrfach eingegangener Erklärungen bereinigt werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, hatten einige Immobilieneigentümer wohl ihre Angaben sowohl digital als auch in Papierform gemacht. Dadurch könne sich das Ergebnis um rund fünf Prozent verringern.

„Dass wir jetzt nahezu alle Grundsteuererklärungen beisammen haben, ist auch ein schöner Erfolg unserer Kampagne“, sagte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Grundsteuerpflichtige seien früh und umfassend über alles Wissenswerte und Notwendige rund um die Abgabe der Erklärungen informiert worden.

Niedersachsen droht schon mit Verspätungszuschlägen, Schleswig-Holstein hat noch keine kassiert

Bayern hatte als einziges Bundesland die Abgabefrist noch ein zweites Mal bis zum 2. Mai verlängert, dennoch fehlten dort zum Stichtag noch 13 Prozent der Grundsteuererklärungen. Der Süden steht damit kaum besser da als Schleswig-Holstein.

Auch in Niedersachsen haben bisher knapp 14 Prozent der Eigentümer ihre Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben. Medienberichten zufolge kündigte Niedersachsen vergangene Woche als eines der ersten Länder in rund 500 000 Mahnbriefen an Nachzügler an, von ihnen einen Verspätungszuschlag zu kassieren. Er beträgt 25 Euro pro Monat und gilt rückwirkend ab 1. Februar.

Wer seine Formulare noch nicht eingereicht hat, muss also bei vier Monaten Verzug bereits mit einer 100 Euro hohen Strafe rechnen. Bei weiterer Nichtabgabe könnten Finanzämter schlimmstenfalls sogar Zwangsgelder von bis zu 25 000 Euro festsetzen.

In Schleswig-Holstein sind bislang keine Verspätungszuschläge erhoben worden. „Diese Maßnahme wird das Finanzministerium in einem nächsten Schritt erwägen“, erklärte Balzer.

