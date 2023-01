Grundsteuer: Von Bescheiden, Einsprüchen und einem Bußgeld

Am 31. Januar 2023 endet die Frist: Dann müssen alle Grundstücksbesitzer in Schleswig-Holstein eine Grundsteuererklärung abgegeben haben.

Die Grundsteuererklärung polarisiert weiter: Nachdem 60 Prozent der Eigentümer in Schleswig-Holstein ihre Erklärung abgegeben haben und die ersten Bescheide verschickt sind, bahnt sich nun eine Protestwelle an. Bewegung kommt auch in das Thema Katastrophenschutz. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.