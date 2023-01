﻿Erklärung für Grundsteuer: Heinold kündigt Bußgeld für allzu Säumige an

Kiel. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) will bei der Reform der Grundsteuer durchgreifen. Mit Blick auf das nahe Ende der Abgabefrist am 31. Januar 2023 für die Grundsteuererklärung droht die Ministerin säumigen Eigentümern, dass die Finanzämter auch Verspätungszuschläge und Zwangsgelder in Höhe von bis zu 25 000 Euro erheben könnten.

Grundsteuererklärung: 40 Prozent der Eigentümer müssen sich noch melden

„Es liegt an den Eigentümerinnen und Eigentümern, ob und in welchem Umfang es zu diesen Maßnahmen kommen wird“, warnt die Ministerin. Hintergrund: Trotz der bereits im Oktober 2022 um drei Monate verlängerten Abgabefrist haben erst 60 Prozent der 1,26 Millionen Grundstücksbesitzer in Schleswig-Holstein ihre Daten an die Finanzämter übermittelt. Damit müssen noch rund eine halbe Million Menschen in die Formulare ausfüllen. Das dürfte nicht allen Eigentümern in den nächsten beiden Wochen gelingen.

Heinold droht Grundstücksbesitzern („Eigentum verpflichtet“) bei verspäteter oder Nicht-Abgabe mit Konsequenzen. „Zunächst werden wir Erinnerungsschreiben versenden. Aber die Finanzverwaltung hat auch die Möglichkeit, Verspätungszuschläge und Zwangsgelder zu erheben sowie Schätzungen vorzunehmen.“

Hilfe in der Not: Es gibt viele Angebote für Grundsteuererklärung

Neben der Peitsche setzt Heinold auch auf Zuckerbrot. Die Ministerin wirbt nochmals für die Hilfsangebote zur Abgabe der Grundsteuererklärung, unter anderem auf die Informationen im Netz (www.schleswig-holstein.de/grundsteuer), einen Rückruf-Service und Vor-Ort-Termine der Finanzämter.

Für ihren letzten Aufruf zur Grundsteuer erntet Heinold neben Kritik auch Hohn und Spott. Die Floskel „Eigentum verpflichtet“ habe sich die Finanzministerin sparen können, bemängelt der Vorsitzende des Eigentümerverbandes Haus & Grund Schleswig-Holstein, Alexander Blažek. Seine Begründung: Heinold trage „die Verantwortung für das in Schleswig-Holstein angewendete, sehr bürokratische Grundsteuermodell“. Dieses sogenannte Bundesmodell wenden auch weitere acht Bundesländer an. Bis auf die Wohnfläche der Immobilien lägen dem Staat alle Daten für die Grundsteuererklärung vor, kritisiert Blažek. „Dennoch müssen die Eigentümer diese Daten, zum Beispiel den Bodenrichtwert, selbst ermitteln und bei der Grundsteuererklärung angeben.“

Reform mit vielen Hürden: Auch das Land hat Probleme mit Grundsteuer

In dieselbe Kerbe schlägt die FDP im Landtag. „Nicht nur Eigentum, sondern auch der Amtseid verpflichtet“, erklärt Annabell Krämer die Finanzpolitikerin das Land drohe bei seinen Liegenschaften an der Frist zu scheitern. „Das zeigt, nicht nur die Bürgerinnen und Bürger kämpfen mit dem komplizierten Grundsteuermodell von Monika Heinold, auch das Land selbst scheint große Probleme damit zu haben.“ Und: „Wir gehen aber davon aus, dass die Finanzministerin säumige Eigentümer von Landesliegenschaften genauso behandelt wie die von Privatgrundstücken.“

Von Ulf Christen