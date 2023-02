Grundsteuererklärung in Schleswig-Holstein: Wie es nach Ablauf der Frist weitergeht

Bei den Grünen in Neumünster bahnt sich nach der Kommunalwahl am 14. Mai ein Generationswechsel an: An der Spitze ihrer Liste stehen drei Frauen, darunter mit Claudia Broy und Sarah Conradt Kandidatinnen, die noch keine Erfahrung in der Ratsversammlung haben. Drei erfahrene Männer ziehen sich zurück.